Trump wystosował zaproszenie dla Orbana. Gdzie i kiedy dojdzie do spotkania?

Były prezydent USA Donald Trump zaprosił na spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana. Do spotkania polityków dojdzie w przyszłym tygodniu w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. To element kampanii wyborczej Trumpa, który stara się o powrót do Białego Domu.

Na początku listopada odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego Trump spotka się z Orbanem Choć prawybory demokratów i republikanów wciąż trwają, wydaje się niemal pewne, że kandydatem pierwszego ugrupowania będzie urzędujący prezydent Joe Biden, a kandydatem drugiego były prezydent Donald Trump. Tym samym, zaproszenie przywódcy Węgier wpisuje się w kampanię wyborczą Trumpa. Orban jest ceniony przez republikańskich wyborców m.in. za zdecydowany sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Warto także zaznaczyć, że administracja Bidena nie ma najlepszych stosunków z rządem Orbana, który był krytykowany za m.in. blokowanie unijnej pomocy dla Ukrainy, utrzymywanie dobrych relacji z Rosją czy ociąganie się z wyrażeniem zgody na akcesję Szwecji do NATO. Z tych samych powodów rząd Orbana ma chłodne stosunki również z wieloma krajami w Europie, a szczególnie z władzami Unii Europejskiej. Głośnym echem odbiła się wypowiedź przywódcy Węgier z czerwca ubiegłego roku. – Władimir Putin nie jest dla mnie zbrodniarzem wojennym – oświadczył Orban. Trump o Orbanie: Mój przyjaciel Premier Węgier jest wieloletnim sojusznikiem Trumpa. Często chwalił publicznie byłego prezydenta USA już po opuszczeniu przez niego Białego Domu. Do ostatniego spotkania polityków doszło w 2022 r. w klubie golfowym Trumpa w Bedminster w stanie New Jersey. „Świetnie spędziłem czas z moim przyjacielem, Viktorem Orbánem, premierem Węgier. Poruszyliśmy wiele ciekawych tematów – niewiele osób wie tyle o tym, co dzieje się dziś na świecie. W kwietniu świętowaliśmy także jego wielkie zwycięstwo wyborcze” – skomentował w mediach społecznościowych były prezydent USA. Orban: Chcielibyśmy, aby Trump powrócił do Białego Domu Jak donosi dziennik „The New York Times”, do najbliższego spotkania polityków dojdzie prawdopodobnie w przyszyły piątek, 8 marca, w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago Trumpa w Palm Beach w stanie Floryda. Kilka tygodni temu Orban wygłosił przemówienie, w którym wyraził swoje poparcie dla Trumpa w wyścigu do Białego Domu. Orban stwierdził, że amerykańskie wybory będą „częścią światowego referendum”, które rozstrzygnie, jaką formę rządów powinny przyjąć społeczeństwa demokratyczne. – Rok 2024 może być przełomowy. Rok „superwyborów”, kiedy mieszkańcy Brukseli, Ameryki, Indii i kilkunastu innych miejsc zadecydują, jakiego przywództwa chcą w obliczu globalnej transformacji gospodarczej (...). Nie możemy ingerować w wybory w innych krajach, ale bardzo chcielibyśmy, aby prezydent Donald Trump powrócił do Białego Domu i zaprowadził pokój we wschodniej połowie Europy. Nadszedł czas na kolejną prezydenturę w Stanach Zjednoczonych pod hasłem „Uczyńmy Amerykę znów wielką” – powiedział premier Węgier. Czytaj też:

