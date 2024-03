Nominacja na prezes ZUS „wyrazem zaufania do poprzedniej ekipy?” Ministra tłumaczy

W programie „Graffiti” w Polsat News ministra rodziny, pracy i polityki społecznej była pytana o procedurę powołania nowej prezes ZUS.

Kandydatka na prezes ZUS. „Czekamy na decyzję”

– We wtorek skierowałam wniosek do premiera Donalda Tuska o powołanie pani Doroty Bieniasz na to stanowisko – mówiła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Pani Bieniasz zarządzą tą instytucją tak czy inaczej, po odwołaniu poprzedniej pani prezes, niejako pełni obowiązki prezesa. ZUS działa sprawnie, czekamy na decyzję (premiera – red.) – dodała.

Prowadzący zauważył, że Dorota Bieniasz weszła do zarządu ZUS od maja 2016 r.

– Czy to nie wyraz zaufania do poprzedniej ekipy z czasów rządów PiS? – pytał. Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że nie jest to kandydatka z tej czy innej opcji. – W mojej ocenie jest rzetelnym urzędnikiem, który całe życie poświęcił na służbę cywilną. Niezależnie od tego jaka opcja była u władzy. Sprawowała obowiązki w różnych instytucjach i administracji publicznej. Dziem

Bieniasz od początku kariery zawodowej zajmowała się tematyką zabezpieczenia społecznego, pracując kolejno w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej i w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2016 roku trafiła do zarządu ZUS. Dotychczas nadzorowała Pion Świadczeń i Orzecznictwa, pod który podlegają m.in. Departament Zasiłków, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych czy Departament Orzecznictwa Lekarskiego.

Skrócenie tygodnia pracy?

Pytana o skrócenie tygodnia pracy, powiedziała, że rząd prowadzi analizy dotyczące tej kwestii.

– Przyglądamy się pilotażom, które same firmy wprowadzają. Jestem za jako polityczka Lewicy. Jako ministra rodziny uważam, że coś zrobić trzeba. Natomiast stanowiska całej koalicji nie ma- zaznaczyła.

Pytana o to, czy taki projekt w tej kadencji będzie złożony, powiedziała, że nie może takiej deklaracji złożyć.

Czytaj też:

Jest kandydatka na prezesa ZUS. Minister potwierdzaCzytaj też:

Tydzień pracy skrócony o pięć godzin? Ministerstwo nie wyklucza