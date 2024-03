To mówi się o stanie zdrowia Ziobry. Kaleta dementuje: Nikczemność

Zbigniew Ziobro wycofał się tymczasowo z polityki po tym, jak zdiagnozowano u niego raka przełyku. Z informacji przekazywanych przez jego partyjnych kolegów wynika, że poddaje się intensywnemu leczeniu i wkrótce ma przejść kolejną operację. Były minister sprawiedliwości jest obiektem zainteresowania komisji śledczej do spraw Pegasusa. Jej członkowie zapewniają, że polityk Suwerennej Polski prędzej czy później zostanie przesłuchany.

Ziobro „przebywa za granicą i miewa się nieźle”? Kaleta mówi o „nikczemności”

To, kiedy Ziobro stanie przed komisją nie jest do końca jasne, właśnie ze względu na stan jego zdrowia. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński mówił „Wirtualnej Polsce” o informacjach, jakie docierają do niego w ostatnim czasie. Wynika z nich, że były prokurator generalny, wbrew temu, co mówią członkowie SP „przebywa za granicą i miewa się nieźle”.

Pytany o te doniesienia Sebastian Kaleta ocenił na antenie Radia Zet, że „to co niektórzy politycy aktualnie rządzący robią wokół stanu zdrowia Zbigniewa Ziobro jest nikczemne”.

Kaleta zapewnił, że Ziobro przebywa i leczy się w Polsce i choć rozmawia jedynie z nim od czasu do czasu, to lider Suwerennej Polski „ma zalecenie, by jak najmniej kontaktować się ze światem zewnętrznym”. – Najbliższe tygodnie będą w jego walce bardzo ważne – tłumaczy.

Kaleta: Z radością zobaczyłbym Ziobrę przed komisją śledczą

Dodał też, że „komisje sejmowe to teraz szopka i kabaret”, natomiast Zbigniew Ziobro jest równy wobec prawa, stąd nie ma problemu, by stan zdrowia został zweryfikowany. Przyznał, że „z radością zobaczyłby pana Ziobro przesłuchiwanego przez tę komisję, bo to znaczyć będzie, że jest zdrowy i pokaże, że nie ma afery”.

Okazuje się, że komisja śledcza ma przygotowane rozwiązania, które pozwolą przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości. – Nawet gdyby to badanie zwolnienia lekarskiego miało wyglądać w ten sposób, że nie może się stawić, to jest również furtka do tego, żeby przesłuchać go w miejscu pobytu – tłumaczył Zembaczyński.

