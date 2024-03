Bosak żąda dymisji Kierwińskiego po proteście rolników. „Wykorzystano funkcjonariuszy”

Podczas środowego protestu rolników w Warszawie doszło do starć z policją. Ucierpieli nie tylko funkcjonariusze i dziennikarze. Także politycy Konfederacji mieli zostać „poturbowani i zagazowani”. Krzysztof Bosak w rozmowie z RMF FM przekazał, że był w południe zarówno przed Sejmem jak i kancelarią premiera i widział „dziesiątki, a nie setki tysięcy protestujących ludzi, którzy byli spokojni”. Sytuacja miała ulec zmianie kilka godzin później.

Rząd za pomocą policji sprowokował rolników? Poseł Konfederacji jest pewien

Poseł Konfederacji ocenił, ze to co stało się po południu przed budynkiem parlamentu to „skandal i to sztucznie sprowokowany”. – Nie wykluczam, że były pojedyncze osoby osoby agresywne spośród protestujących, ale dziesiątki funkcjonariuszy zostały wykorzystane do sprowokowania tych zamieszek poprzez skierowanie ich prosto w tłum – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Zdaniem Bosaka, opryskiwanie gazem to „klasyka gatunku”. Wyjaśnił, że w momencie, gdy nie było jeszcze zamieszek, polecono zapewne oddziałom prewencji w kaskach, żeby spychały ludzi. – Wówczas, jak jest duży tłum, wiele osób nie ustąpi, bo nie ma miejsca, wtedy zaczyna się opryskiwanie gazem, a później się samo kręci. I dokładnie to wczoraj mieliśmy i widzieliśmy – przekonywał.

– Na filmach mamy udokumentowane rzucanie przez funkcjonariuszy nad kordonem w protestujących granatami hukowymi lub czymś innym. Nie chcę sugerować, bo nie mam w tej chwili dowodów – przekazał Krzysztof Bosak i dodał, że doszło do nadużycia środków przymusu bezpośredniego.

Bosak chce dymisji Kierwińskiego. „Rząd rozwadnia sprawę”

Polityk Konfederacji ocenił, ze w „rządzie jest decyzja, że trzeba z rolnikami wygrać”. Tak tłumaczył środowe wydarzenia w Warszawie. Jego zdaniem, ministrowie Donalda Tuska „rozwadniają temat”. – Wczoraj potrzebowali sprawić wrażenie, że protestujący to zadymiarze – wskazał.

Krzysztof Bosak dodał, że Konfederacja żąda wyjaśnień od szefa rządu oraz dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

