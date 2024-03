Sienkiewicz reaguje na oblanie Syrenki farbą. „Czyste barbarzyństwo”

W piątek, 8 marca, dokonano aktu wandalizmu na pomniku Warszawskiej Syrenki, który znajduje się nad Wisłą przy moście Świętokrzyskim.

Pod jakim pretekstem oblano farbą Syrenkę?

Dwie młode kobiety, które jako tzw. aktywistki klimatyczne należące do organizacji „Ostatnie Pokolenie”, oblały monument pomarańczową farbą. Zanim zostały zatrzymane przez policję oświadczyły, że ich wybryk miał zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zmian klimatu.

– Jesteśmy ostatni pokoleniem. Dziś jest Dzień Kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć – oświadczyła jedna z kobiet.

Sienkiewicz: Atak na jedyny uniwersalny język ludzkości

Do sprawy odniósł się minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Opublikował na X (dawniej Twitter) nagranie, w którym potępił tego typu działania.

Sienkiewicz zwrócił uwagę, że w ubiegły poniedziałek, 4 marca, działacze „Ostatniego pokolenia” zakłócili także koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Przypomnijmy, że koncert odbył się z okazji jubileuszu 80. urodzin i 60-lecia pracy artystycznej dyrygenta i kompozytora Antoniego Wita.

– Dzisiaj zdarzył się kolejny incydent, a mianowicie oblanie farbą pomnika Syrenki Warszawskiej. Jakiś czas temu, niedawno, ci sami aktywiści przerwali koncert w filharmonii. Aktywiści klimatyczni wybrali sobie sztukę jako cel swoich działań. Kulturę, jako formę zwrócenia uwagi. Chcę powiedzieć, że niezależnie od racji etycznych czy jakichkolwiek innych, ataki na kulturę są atakiem na jedyny uniwersalny język ludzkości, w którym można wyrazić wszystko, w tym także niepokoje związane ze zmianami klimatycznymi – oświadczył szef resortu kultury.

„Oblewajcie ludzi, oblewajcie mnie”

Na koniec zwrócił się do przedstawicieli „Ostatniego pokolenia” z zaskakującym apelem.

– Kto uderza w kulturę, niszczy najbardziej uniwersalny język ludzkości. Potępiam te działania i chcę zaapelować do tych ludzi, żeby przestali to robić. Jeśli chce walczyć ze zmianami klimatu klimatycznymi, to oblewajcie ludzi, oblewajcie mnie, ale nie oblewajcie kultury i nie niszczcie kultury. To jest po prostu czyste barbarzyństwo – uzupełnił Sienkiewicz.

