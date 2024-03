Andrzej Duda wygłosił orędzie. Prezydent chce przekonać sojuszników do ważnego kroku

Na początku swojego orędzia Andrzej Duda podkreślił, że 25 lat temu spełniło się marzenie pokoleń Polaków. – 12 marca 1999 roku w Independence w stanie Missouri Polska, a wraz z nią Czechy i Węgry, zostały oficjalnie przyjęte do Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO rozszerzyło się na wschód – powiedział prezydent. – Nasze kraje, które jeszcze 10 lat wcześniej znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów, dołączyły wówczas w pełni do wolnego zachodu. To był prawdziwy koniec zimnej wojny, ostateczny upadek żelaznej kurtyny – dodawał.

W opinii Andrzeja Dudy była to niezwykle odważna i historyczna decyzja. Głowa państwa przypomniała, że nie spotkała się ona od razu z powszechnym poparciem i zrozumieniem całego zachodu. – Potrzebna była olbrzymia praca, którą wykonali polscy politycy, dyplomaci wojskowi, a także wybitni przedstawiciele Polonii, zwłaszcza Polonii amerykańskiej. Idea obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim była od samego początku w naszym kraju wyłączona z politycznego sporu. Ciesząc się powszechnym poparciem – od prawicy, przez centrum aż po lewicę – dołączenie przez Polskę do Sojuszu to jedno z największych osiągnięć w naszej najnowszej historii – stwierdził.

W dalszej części orędzia prezydent zaznaczył, że kluczowe dla dołączenia Polski do NATO było silne wsparcie ze strony USA. – Zaczynaliśmy rozmowy z administracją republikańską prezydenta Georga Busha seniora, a cały proces wejścia do Sojuszu dokonał się za czasów demokratycznej administracji prezydenta Billa Clintona. Tak jest również i dzisiaj. Strategiczna współpraca polsko-amerykańska rozwija się niezależnie od tego, kto sprawuje władzę w Polsce i w Stanach Zjednoczonych – zapewnił polityk.

Andrzej Duda wspomniał, że w przededniu wizyty w USA zwołał posiedzenie RBN, aby omówić z przedstawicielami wszystkich sił politycznych w Polsce kluczowe kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa. - Zależało mi na tym, żeby Polska wysłała jasny sygnał, że w tych sprawach mówimy jednym głosem – powiedział.

