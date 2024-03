— To był dla mnie bardzo trudny okres. Powiem wprost: te doniesienia zaszokowały mnie. Zaszokowało mnie to, w jaki sposób moje działania zostały przedstawione. Mnie po ludzku ta cała sytuacja przytłoczyła — powiedział Adam Gomoła w programie "Fakty po Faktach" w TVN. Gomoła został wykluczony z Polski 2050 po doniesieniach Nowej Trybuny Opolskiej, która ujawniła, że najmłodszy poseł w Sejmie miał handlować miejscami na listach do wyborów samorządowych.

Wkrótce więcej informacji.