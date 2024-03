Putin zabrał głos po „wyborach”. Ujawnił plany wobec Nawalnego

W Rosji zakończyły się „wybory” prezydenckie. Zgodnie z przewidywaniami, krajem przez kolejną kadencję będzie rządził Władimir Putin. Na obecnego prezydenta – jak podała agencja TASS – zagłosowało 87,8 proc. Rosjan. Oficjalna frekwencja wyniosła 74,22.

Biały Dom napisał w oficjalnym oświadczeniu, że „wybory w Rosji nie były ani uczciwe ani wolne”. Z kolei polskie MSZ podkreśliło, że „głosowanie odbywało się w warunkach skrajnych represji wobec społeczeństwa, uniemożliwiających dokonanie swobodnego, demokratycznego wyboru”. Wołodymyr Zełenski komentując wyniki „głosowania” podkreślił, że „rosyjski dyktator symuluje kolejne wybory a ta imitacja nie może być legitymizowana”. Dodał, że Władimir Putin powinien stanąć przed sądem w Hadze.

Władimir Putin komentuje wyniki wyborów w Rosji



W swoim „powyborczym” wystąpieniu Władimir Putin przede wszystkim dziękował swoim zwolennikom. Polityk podziękował także żołnierzom, którzy walczą na froncie w Ukrainie. Prezydent nie ukrywał radości z wysokiej frekwencji. Tłumaczył, że jest to efekt ciężkiej sytuacji, w której znalazł się jego kraj.

– Jesteśmy zmuszeni dosłownie bronić interesów naszych obywateli, naszych mieszkańców, z bronią w ręku, budować przyszłość dla pełnego, suwerennego i bezpiecznego rozwoju naszej ojczyzny – stwierdził. W opinii polityka jest to dowód na to, że zwykli ludzie mają świadomość tego, jak wiele od nich zależy.

Władimir Putin o śmierci Aleksija Nawalnego

Rosyjski przywódca wspomniał o śmierci Aleksija Nawalnego, który zmarł podczas odbywania wyroku w kolonii karnej. Kreml jest podejrzewany o celowe doprowadzenie do jego śmierci. Po „wyborach” Władimir Putin po raz pierwszy od wielu lat wymienił wprost nazwisko opozycjonisty. Polityk powiedział, że kilka dni przed śmiercią Nawalnego pojawił się pomysł, aby wymienić go na kilku Rosjan, którzy przebywają w więzieniach w krajach Zachodu. Taką informację podawała wcześniej jedna ze współpracownic Nawalnego – Maria Pewczik.

Wymiana miała dotyczyć m.in. Wadima Krasikowa, który siedzi w niemieckim więzieniu za zabójstwo. – Zgodziłem się, ale postawiłem warunek. Miałby nie wracać do Rosji. Ale niestety, stało się to, co się stało i nic nie można było zrobić. Takie jest życie – stwierdził polityk. Następnie dodał, że w amerykańskich więzieniach także dochodzi niekiedy do śmierci więźniów.

Władimir Putin skrytykował USA

Władimir Putin próbował przekonywać, że „wybory w Rosji są demokratyczne, w przeciwieństwie do np Stanów Zjednoczonych”. – Jak można mówić o demokratycznych wyborach, jeśli używa się zasobów administracji do atakowania jednego z kandydatów na prezydenta USA, wykorzystując m.in. sądy? Wykorzystywanie zasobów administracyjnych, systemu sądownictwa… cóż, stało się to po prostu śmieszne i przynosi hańbę waszemu, tak zwanemu, w cudzysłowie, demokratycznemu systemowi – komentował. W ten sposób nawiązał do postępowań toczących się wobec Donalda Trumpa.

