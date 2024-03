Politycy PiS mają dość. Dworczyk: Rodzaj układu pasożytniczego

– Patryk Jaki gra na siebie. Część koleżanek z Suwerennej Polski w ten sposób funkcjonuje, co dzieje się ze szkodą dla Zjednoczonej Prawicy. Takie wypowiedzi szkodą wizerunkowi. Można prowadzić dyskusje, ale powinniśmy wyjaśniać sobie te sprawy między sobą a nie publicznie. Od dłuższego czasu jest tak, że część polityków krytykuje otwarcie działania PiS. Jeśli tak negatywnie oceniają kierownictwo, to co tutaj jeszcze robią? Jest to rodzaj układu pasożytniczego. Korzystają z list PiS a grają na siebie i to szkodzi całemu środowisku. Długo jako PiS nie reagowaliśmy, ale dzisiaj część parlamentarzystów ma tego dość. To jest nieuczciwe – powiedział Michał Dworczyk na antenie RMF FM.

