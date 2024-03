PiS podsumowało 100 dni rządu Tuska. „Królowie kłamstwa”

W tym tygodniu mija 100 dni, odkąd Donald Tusk został premierem. Z tej okazji Prawo i Sprawiedliwość postanowiło zorganizować konferencję prasową, podczas której podsumowano początki koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. – Ta władza ma pewne specyficzne cechy. Ktoś użył takiego określenie "królowie kłamstwa", a sprawa jest naprawdę poważna. To nie jest sprawa doraźna, jednej kampanii wyborczej, a metody rządzenia. Metody, która nie mieści się na bardzo szeroko rozumianym kanonie demokracji – stwierdził Jarosław Kaczyński. Według prezesa PiS demokracja jest systemem opartym na zaufaniu, dotrzymywaniu słowa. – Aspiranci do władzy przedstawiają swoje programy, swoje obietnice i następnie, jeśli uzyskują poparcie społeczne i wykonują te obietnice, to rzeczywiście mechanizm demokratyczny działa w sposób prawidłowy. Jeżeli zapowiadają coś, co z góry wiedzą, że jest nie do zrealizowania, to mamy do czynienia z czymś zupełnie innym – komentował. Według Jarosława Kaczyńskiego to, co robi obecna władza, to operacja manipulacyjna. – To jest próba wprowadzania społeczeństwa w błąd dla uzyskania celów o których społeczeństwo nie jest informowane. Jedynym celem jest uzyskanie głosów – podsumował były wicepremier.

