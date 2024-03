„Układ pasożytniczy” z partią Ziobry? Ozdoba odpowiada Dworczykowi

Od kilku dni politycy Zjednoczonej Prawicy nie szczędzą sobie uszczypliwych komentarzy, a nawet ostrej, publicznej krytyki. Po tym jak Radio Zet poinformowało, że były premier Mateusz Morawiecki może planować nowy, wspólny projekt polityczny z Marcinem Mastalerkiem i Adamem Bielanem, doszło do spięcia między Mariuszem Błaszczakiem a szefem Kancelarii Prezydenta. Były szef MON stwierdził, że nie wróży tej inicjatywie przyszłości, jeśli ma z nią coś wspólnego Marcin Mastalerek. W odpowiedzi współpracownik Andrzeja Dudy pokusił się o radę dla polityka PiS. „Zajmij się pan wreszcie pracą a nie fejkami bo to szkodzi kandydatom PiS w wyborach samorządowych” – dodał.

Dworczyk o „układzie pasożytniczym”. Co na to koledzy?

To nie wszystko – Michał Dworczyk pokusił się o ocenę, że „obecny układ między PiS a koalicjantem to rodzaj układu pasożytniczego. – Oni korzystają z miejsc na listach PiS, a grają na siebie i to szkodzi całemu środowisku. Długo jako PiS nie reagowaliśmy, ale dzisiaj część parlamentarzystów ma tego dość. To jest nieuczciwe – stwierdził w RM24.

O te słowa zapytano w Sejmie polityka Suwerennej Polski.

– Ani krótkie spodenki, ani „pasożyty”, to nie są słowa, które padły ze strony ugrupowania ministra Ziobry. Proszę pytać ministra Dworczyka, czy „pasożyt” to odpowiednie słowo w obozie Zjednoczonej Prawicy. Myślałem, że ktoś mu się włamał na skrzynkę, ale jednak to był wywiad telewizyjny – ironizował Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski, nawiązując do wycieku oficjalnej korespondencji z maila byłego szefa KPRM.

Mimo to mówił, że nie ma powodu, by winą za polityczne błędy obarczać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Uważamy, że wartością jest obóz Zjednoczonej Prawicy – powiedział. Dopytywany, czy błędy popełnił były premier Morawiecki, nie odpowiedział wprost. – Podpisuję się pod tym, co powiedział Patryk Jaki. My zwracamy uwagę na debatę merytoryczną. Jeśli ktoś woli wejść w narrację „pasożyty”, niech zajmie się małymi organizmami – mówił.

