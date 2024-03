Kto stoi za strategią konfrontacyjną Rosji z NATO? Gen. Skrzypczak: Tylko tu dostrzegam misję dla Rosji

Wpisywanie się w narrację Amerykanów o konieczności zbrojenia całego NATO jest na pewno przekonywujące, bo ich zamiarem jest, by Europa była silna.

Samo podnoszenie atmosfery strachu wśród obywateli „okropnymi” hasłami nie uczyni nas silniejszymi.

Przeciwnie, jak widać po sondażach, szczególnie wśród młodych Polaków, entuzjazmu do przeciwstawienia się Rosjanom ten defetyzm nie wzbudza. Co zresztą mocno podkreślają socjologowie. Nie narracją zastraszania dociera się do umysłów i serc Polaków. Warto się pochylić jednak nad konstruktywną strategią informacyjną, a nie skupiać się na chaosie informacyjnym i sianiu defetystycznego niepokoju, który – w opinii sondowanych – obnaża system polityczny.

Rząd powinien się skupić na faktycznym, a nie medialnym budowaniu zdolności państwa do oparcia się ewentualnej agresji Putina.