Akcja służb w domu Ziobry. Kaczyński grzmi: Całkowicie nielegalne

– To, co się dzieje, to jest po pierwsze całkowicie nielegalne – powiedział Jarosław Kaczyński. – Prokuratura jako instytucja państwowa właściwie przestała funkcjonować – dodał prezes PiS. – Nietrudno sobie wyobrazić, dlaczego to zostało podjęte. Komisje śledcze pokazują, że po prostu nic nie było, że to wszystko co opowiadali przez całe lata to są bajki. Z drugiej strony pokazaliśmy, że ich zapowiedzi kampanijne to też bajki – ocenił polityk na antenie Radia Plus.

