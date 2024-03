Prosta odpowiedź na papieskie wątpliwości. „Szkoda, że Watykan nie jest w stanie zrozumieć”

Jeśli zajrzeć do ukraińskich mediów społecznościowych, to nie ma co ukrywać, że kolejne wypowiedzi papieski rozgrzewają je do czerwoności. Wściekłość, żal i przekonanie, że papież bliższy jest Rosji niż cierpiącej Ukrainie – to emocje najczęściej tam obecne.

Te same emocje dotykają także ukraińskich grekokatolików, którzy złożyli ogromną daninę krwi, by zachować wierność Watykanowi, a teraz czują się odtrąceni i lekceważeni. I choć biskupi unikają jednoznacznych potępień linii papieskiej, to w ich wypowiedziach widać ogromne zniecierpliwienie, a jednocześnie ogromną roztropność, która pozwala na precyzyjne wyjaśnienie stanowiska Ukrainy.