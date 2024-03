Skandal na antenie Telewizji Republika. „Holland na pewno już pisze scenariusz”

Pracownicy Telewizji Republika nie mogli sobie odmówić komentarza w sprawie zatrzymanego ks. Michała O. W programie „Mówi się” prezenter Jacek Sobala przypomniał nagranie zarejestrowane w lutym tego roku.

Absurd na antenie Telewizji Republika

Na filmiku ks. Michał O. wspominał o dziennikarce Oko.press, która – jak wynikało z relacji duchownego – miała zadzwonić do jego chorej matki, aby uzyskać obciążające go informacje. – Chcę prosić z całego serca ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o pomoc, byśmy przerwali to szaleństwo. Byśmy mogli usiąść do stołu, byśmy mogli jak ludzie w cywilizowany sposób rozmawiać – apelował ksiądz.

W odpowiedzi Jacek Sobala stwierdził, że „Agnieszka Holland na pewno już pisze scenariusz do filmu »Zabić księdza 2«”. W ten sposób prezenter nawiązał do filmu „Zabić księdza” polskiej reżyserki, którego fabuła była inspirowana historią ks. Jerzego Popiełuszki.

Fundusz Sprawiedliwości. Areszt dla trzech osób

26 marca służby rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę akcję. Na polecenie prokuratury przeszukano kilkadziesiąt miejsc w całym kraju. Na celowniku znalazły się m.in. domy Zbigniewa Ziobry oraz innych polityków Zjednoczonej Prawicy – Dariusza Mateckiego, Michała Wosia oraz Marcina Romanowskiego. Postępowanie dotyczy wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Funkcjonariusze weszli m.in. do trzech budynków należących do zakonu sercanów.

W związku ze sprawą zatrzymano pięć osób a części postawiono zarzuty. Wśród nich jest ks. Michał O. Co więcej, decyzją sądu duchowny spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Sędzia Grzegorz Krysztofiuk tłumaczył, że sąd w uzasadnieniu wskazał, że za zastosowaniem środka przemawiają trzy powody: obawa matactwa procesowego, ucieczki i surowa kara, jaka ma grozić podejrzanym.

Czytaj też:

Wójcik tłumaczy, dlaczego Ziobro miał operację za granicą. „Nawet do szpitala próbowano się dostać”Czytaj też:

Michał Rachoń skomentował pozew TVP przeciwko TV Republika. „To nieudolność ludzi”