Szymon Hołownia złożył nietypowe życzenia wielkanocne. „Nadzieja wcale nie jest matką głupich”

Wielkanoc, czyli dzień świętowania zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to dla katolików najważniejszy czas w roku liturgicznym. Z tej okazji marszałek Sejmu przygotował specjalne życzenia. – Przychodzę do was z życzeniami świątecznymi, ode mnie, ale myślę też od znacznej części parlamentarzystów. Chciałbym wam życzyć trzech rzeczy – mówi Szymon Hołownia na nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Sejmu.

Wielkanoc 2024. Szymon Hołownia złożył życzenia

Polityk wymienił: odpoczynek w gronie osób, które się kocha, naładowanie akumulatorów i dużo uśmiechu. W dalszej części nagrania szef Polski 2050 sporo mówił o nadziei. – W te święta Wielkiej Nocy życzę z całego serca, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że nadzieja wcale nie jest matką głupich, i że wcale nie musi umierać ostatnia. Że może żyć i budzić nas do życia, o czym przypomina nam choćby budząca się do życia, właśnie przecież na te święta, przyroda – podkreślił polityk.

Na zakończenie Szymon Hołownia nawiązał do tradycji Lanego Poniedziałku. – Życzę odrobiny lania wody w poniedziałek wielkanocny. To taki dzień, w którym lanie wody ujdzie na sucho również politykom. Dobrych świąt – zakończył Hołownia.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński z życzeniami na Wielkanoc

Wielkanocne życzenia złożył Polakom także Jarosław Kaczyński. – Życzę państwu, żeby były to święta błogosławione, święta rodzinne, ciepłe i żeby to były święta nadziei, nadziei na wasz osobisty sukces, na dobry los, ale także nadziei na lepsze czasy dla naszej ojczyzny, na pokój, na zwycięstwo demokracji – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Na ripostę ze strony Donalda Tuska nie trzeba było długo czekać. „Pan Prezes życzył dziś Polsce z okazji Świąt Wielkanocnych zwycięstwa demokracji. I jak tu go nie kochać” – napisał premier. Kilka godzin wcześniej szef polskiego rządu życzył Polakom „spokoju, miłości i zdrowia”.

