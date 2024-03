Wielkanoc u Marianny Schreiber inna niż zwykle. „Liczy się szczera miłość”

„Wiadomo, że tegoroczne święta są dla mnie inne. Trudniejsze niż do tej pory z wiadomych względów” – napisała Marianna Schreiber na swoim Instagramie. W ten sposób nawiązała do swojego rozstania z mężem Łukaszem Schreiberem. Na początku marca polityk PiS ubiegający się o stanowisko prezydenta Bydgoszczy, zaskoczył oświadczeniem o rozstaniu z żoną.

Wielkanoc 2024 u Marianny Schreiber

Z dalszej części wpisu dowiadujemy się, że tegoroczną Wielkanoc Marianna Schreiber spędzi w towarzystwie mamy i córki. „Ona jest moim największym oparciem w tych ciężkich dla mnie chwilach, ale sądzę, że Święta Zmartwychwstania Pańskiego to dobry czas na zadumę i refleksję. Jadę jutro do mamy, bo nie mogę i nie chcę być z córeczką sama. Czasami nie liczy się liczba osób, z którymi się spędza święta, a szczera miłość, jaką się obdarzają i przede wszystkim chęci do wspólnego spędzania czasu” – tłumaczyła.

Żona polityka PiS podkreśliła, że „w tej całej trudnej sytuacji stara się szukać pozytywów, bo już inaczej patrzy na otaczających ją ludzi”.

Strój Marianna Schreiber krytykowany przez internatuów

W kolejnym poście zamieszczonym na Instagramie Marianna Schreiber pokazała swój wielkanocny koszyczek. „Gdy byłam dzieckiem, wyjście ze święconką było moim ulubionym momentem podczas świąt wielkanocnych. Cieszę się, że zaszczepiłam miłość do tej tradycji w mojej córeczce” – napisała celebrytka. Uwagę internautów zwrócił... strój Marianny Schreiber. „Pięknie, ale w takim stroju do Kościoła?”, „dla naszych dzieci to bardzo ważne, obserwują także nasz ubiór do kościoła” – pisali internauci.

W wielkanocną niedzielę celebrytka pokazała w sieci kolejne zdjęcie. Tym razem również pozuje z córką. „Dziś obudziłam się bogata i nie chodziło o pieniądze. To była wdzięczność, za to, że mam dom i bliskich oraz jedzenie na stole” – podkreśliła.

