Hołownia odpowiedział na list Ziobry. „Skierowałem ten apel do właściwego organu”

W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o liście, który Zbigniew Ziobro skierował do Szymona Hołowni. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny oświadczył w nim, że „chciał i chce zeznawać przed komisjami śledczymi”.

„Wbrew kłamliwej kampanii insynuacji i pomówień nigdy nie zamierzałem uchylać się od tego obowiązku. Zamierzam w wyczerpujący sposób przedstawić podejmowane przeze mnie działania jako Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, w zakresie, w jakim pozostają w zainteresowaniu komisji. Mam ku temu silny dodatkowy powód, gdyż zawsze działałem zgodnie z prawem, a w wielu przypadkach moje decyzje zwiększały bezpieczeństwo Polaków” – czytamy w treści dokumentu.

Lider Suwerennej Polski podkreślił również, że „mimo śmiertelnej choroby stał się celem ataków i medialnej nagonki jakoby chorobę symulował i chciał uniknąć zeznań przed komisjami śledczymi”. Jak dodał, do Sejmu zostało dostarczone zaświadczenie lekarskie wskazujące na rozpoznanie u niego raka przełyku.

Hołownia o liście od Ziobry. „To nie jest kwestia, którą powinien zajmować się marszałek Sejmu”

Szymon Hołownia został zapytany, czy dotarła do niego korespondencja od Zbigniewa Ziobry. – Znalazłem i odpowiedziałem na ten list. Rozumiem, że pan Ziobro znajduje się w bardzo trudnej osobistej sytuacji, natomiast nie zmienia to oczywiście mojego oglądu całej sprawy – powiedział polityk na antenie TVP Info.

Marszałek Sejmu odniósł się również do jednego z wątków listu Zbigniewa Ziobry, a konkretnie wniosku o powołanie biegłych lekarzy celem wydania opinii na temat jego stanu zdrowia. – To nie jest kwestia, którą powinien zajmować się marszałek Sejmu. Skierowałem ten apel do właściwego organu, czyli do komisji, która może powołać pana Zbigniewa Ziobrę na świadka – stwierdził Szymon Hołownia w programie „Pytania dnia”.

– Zbigniew Ziobro jako poseł, można powiedzieć kolega, przecież mamy miejsca na sali sejmowej wyznaczone niemalże tuż obok siebie, przedstawia usprawiedliwienia swojej nieobecności na posiedzeniach Sejmu, na głosowaniach. Rozpatruje je wicemarszałek Zgorzelski, którego do tego upoważniłem. Do tej pory nie zgłaszał mi jakichś podejrzeń związanych z tym, że te usprawiedliwienia mogą być nieprawdziwe. Zresztą zdaje się, że co do stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry wątpliwości mieć raczej nie można – podsumował marszałek Sejmu.

