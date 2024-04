Donald Tusk uderza w Benjamina Netanjahu. Wspomniał o „ciężkiej próbie”

Siedmiu pracowników organizacji pomocowej World Central Kitchen zginęło w wyniku izraelskiego ataku. Samochód pracowników WCK miał zostać trafiony przez izraelski nalot niedługo po przekroczeniu granicy z północną Gazą po dostarczeniu pomocy. Wśród ofiar znalazł się Polak – Damian Soból.

W związku z atakiem Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do premiera Izraela oraz ambasadora tego kraju w Polsce. „Zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość” – napisał szef polskiego rządu w mediach społecznościowych.

Polak zginął w Izraelu. Oburzająca reakcja ambasadora

W swoim wpisie Donald Tusk nawiązał do wypowiedzi premiera izraelskiego rządu. Pytany przez dziennikarzy o atak na konwój humanitarny, Benjamin Netanjahu potwierdził, że został on przeprowadzony przez izraelską armię. Następnie dodał, że był to tragiczny przypadek nieumyślnego trafienia niewinnych ludzi. – To się czasem dzieje w czasie wojny. Dokładnie się temu przyglądamy, jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi rządami i zrobimy wszystko, by to się nie powtórzyło – stwierdził.

Ogromne kontrowersje wywołały także słowa ambasadora Izraela w Polsce. Yacov Livne stwierdził, że „skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo w ataku, w skutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski”. Następnie dyplomata zaatakował Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Braun. „Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia «zbrodnie wojenne» i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków” – dodał.

Polak zginął po ataku Izraela. MSZ reaguje

Szef polskiej dyplomacji poinformował, że osobiście poprosił ambasadora Izraela o wyjaśnienia. „Yacov Livine zapewnił mnie, że Polska wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii” – przekazał polityk KO za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Radosław Sikorski podczas trwającej osiem minut rozmowy ze swoim izraelskim odpowiednikiem Israelem Katzem stwierdził, że to, co wydarzyło się w poniedziałek w Strefie Gazy, jest niewytłumaczalne. – Zwrócił się o wyjaśnienia tej kwestii do władz Izraela – przekazał rzecznik polskiej dyplomacji Paweł Wroński. – Minister Katz ze swojej strony wyraził kondolencje dla rządu, narodu, a także rodzinny polskiego wolontariusza pana Damiana, który zginął w wyniku ostrzału. Zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona – powiedział Wroński.

W rozmowie Sikorski przypomniał Izraelowi, że sprawą w Polsce zajmuje się prokuratura. – Zwrócił uwagę na to, że powinna być ona rozpatrywana w kategoriach kryminalnych. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że śledztwo ze strony Izraela będzie prowadzone w sposób niezależny – poinformował rzecznik MSZ.

