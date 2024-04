Polaka w Gazie mogła zabić izraelska sztuczna inteligencja. „Poświęcają 20 sekund na weryfikację”

Izraelska armia używa AI do wyznaczania celów i przeprowadzania ataków w Gazie. Proces jest niemal całkowicie zautomatyzowany, a efekty jego pracy są traktowane jak decyzja człowieka. Żołnierze IDF poświęcają jedynie około 20 sekund na sprawdzenie, czy wybrany przez algorytm cel to mężczyzna zdolny do noszenia broni.

Postępująca automatyzacja wojny w Gazie mogła doprowadzić do izraelskiego ataku na pracowników organizacji World Central Kitchen, w którym zginął m.in. Polak Damian Soból. Okazuje się bowiem, że cele uderzeń IDF na Hamas wybiera algorytm przy minimalnym udziale człowieka. To tłumaczyłoby zbombardowanie dobrze oznaczonego i znanego Izraelczykom konwoju humanitarnego. Wystarczyło, że maszyna zidentyfikowała wśród jego członków osobę uznaną za terrorystę – co nie jest niemożliwe, biorąc pod uwagę, że Hamas kontroluje najdrobniejsze aktywności w Gazie – by program pod nazwą Lawenda aktywował procedury, które mogły doprowadzić do śmierci siedmiu ludzi, w tym Damiana Sobola. O tym, jak działa powszechnie stosowany przez IDF w Gazie algorytm, pisze znany izraelski dziennikarz i filmowiec, Yuval Abraham, powołując się źródła wojskowe, bezpośrednio zaangażowane w obsługę militarnych AI. Wyniki jego śledztwa w sprawie udziału sztucznej inteligencji w wojnie w Gazie opublikował właśnie 972mag.com. Algorytm Lawenda jest uzupełnieniem systemu Ewangelia, którego stosowanie w Gazie portal ujawnił jesienią ubiegłego roku. Ewangelia jest zaprogramowany do wyznaczania budynków i innych konstrukcji, używanych przez Hamas i przeznaczonych do zniszczenia przez armię izraelską. Celem Lawendy są ludzie.