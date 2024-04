Budka ujawnia: Sasin przekazywał Obajtkowi informacje służb na jego temat

Minister aktywów państwowych poinformował w TVN24, że ma dokumenty, które mówią o tym, że w sposób nielegalny, w środku kampanii wyborczej w 2023 roku, zlecono inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza przez amerykański podmiot. – Orlen zapłacił blisko pół miliona złotych za to, by sporządzić krótki raport na temat Bartłomieja Sienkiewicza – przekazał Borys Budka.



– W kampanii wyborczej robienie tego typu działań jest naruszeniem prawa. Dokumenty są przygotowywane, by prokuratura mogła się tym zająć. Opinia publiczna musi znać tego typu sprawy. Jak słyszę, że Kaczyński mówi o Obajtku w superlatywach, to włos się na głowie jeży. Przypomnę, że Daniel Obajtek znalazł się w spółkach Skarbu Państwa tylko dlatego, że ziobrowa prokuratura wyciągnęła go z ławy oskarżonych i umorzyła postępowanie. Obajtek musi wrócić na ławę oskarżonych – przekonywał polityk Koalicji Obywatelskiej.

