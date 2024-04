Protasiewicz wyznał, że ma problemy zdrowotne. Wkrótce zostanie posłem?

Wpisy Jacka Protasiewicza rozgrzały w weekend twitterową społeczność. Były poseł postanowił przeprosić za swoją aktywność. „Każdy ma swoje problemy, także zdrowotne. Ja też. Moja aktywność w ostatnich dniach w internecie była tego przejawem. Przepraszam wszystkich, którzy moimi wpisami poczuli się obrażeni lub dotknięci” – napisał w jednym z ostatnich wpisów udostępnionych w social mediach.

Gdyby kandydatka na urząd prezydenta Wrocławia Izabela Bodnar wygrała w drugiej turze wyborów samorządowych, wówczas jej poselski mandat przypadły właśnie Jackowi Protasiewiczowi. Liczę na to, że nie obejmie on mandatu. To zdecydowanie nie czas na Sejm, tu na początek trzeba wygrać walkę z demonami – oceniła polityczka.

Wywołany do tablicy Jacek Protasiewicz zapewnił, że nie ma zamiaru podejmować ewentualnie przypadającego mu mandatu poselskiego, ponieważ musi się w tej chwili zająć sobą.

