Szef ukraińskiego MSZ o ochronie granicy przez polskie Patrioty. Stanowcza odpowiedź z Polski

Dmytro Kułeba na antenie TSN Tydzień podkreślał, że „systemy Patriot mogą chronić ukraiński sektor energetyczny i nie tylko, ale trzeba ich szukać na całym świecie”. Minister spraw zagranicznych Ukrainy przywołał słowa Wołodymyra Zełenskiego, że 25 takich baterii może całkowicie zabezpieczyć ukraińskie niebo. Szef MSZ Ukrainy ubolewał, że koszt systemu Patriot wynosi miliard dolarów.

Dmytro Kułeba o ochronie Ukrainy przez polskie Patrioty

– Znaleźliśmy 100 systemów Patriot, ale nikt nie chce ich nawet wypożyczyć. Czuję się, jakbym walił głową w mur – irytował się Kułeba. Minister spraw zagranicznych Ukrainy podkreślił, że Patrioty do amerykański system i wszystko leży w ich gestii. – Wiemy dokładnie, gdzie i co się znajduje. Trwają już aktywne negocjacje w sprawie dwóch baterii Patriot i jednej baterii SAMP-T. A gdyby kraje, w których się znajdują, były gotowe przekazać nam je teraz, byłaby to kwestia tygodni – powiedział Kułeba.

Szef ukraińskiego MSZ pozytywnie odpowiedział na pytanie, czy Polska mogłaby wykorzystać swoje systemy Patriot do ochrony zachodniej granicy Ukrainy. – W tej chwili jest to realne, ale rozważamy bardzo różne rozwiązania. W rzeczywistości chroniłoby to kraje NATO przed rakietami lub rosyjskimi dronami przybywającymi na ich terytorium – mówił Kułeba. Minister spraw zagranicznych Ukrainy zaznaczył, że zgadza się na wszystkie warunki, które ochronią ukraińskie niebo przed atakami z Rosji.

Jest reakcja z polskiego rządu. Cezary Tomczyk nie ma wątpliwości

O to, czy polski rząd dopuszcza taką możliwość, był pytany w Radiu Zet wiceminister obrony narodowej. – Polskie Patrioty w tej chwili chronią Warszawę – odpowiedział krótko Cezary Tomczyk.

O sprawie mówili również w stolicy premierzy Polski i Danii. – Niemcy już zareagowały, przekazując dodatkowe Patrioty Ukrainie. Powinny za tym iść kolejne dostawy. Trzeba to teraz robić, żeby Ukraina mogła ochronić się przed atakami i zabezpieczać infrastruktury – podkreśliła Mette Frederiksen. – W Berlinie, Paryżu oraz innych stolicach europejskich mamy dziś gotowość do wsparcia Ukrainy – stwierdził Tusk, nawiązując do decyzji Niemiec ws. wysłania do Ukrainy kolejnej partii baterii Patriot.

