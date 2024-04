Wiceminister stanął w obronie Jacka Protasiewicza. „Wszechobecne grillowanie”

- Jacek Protasiewicz to jest polityk, który naprawdę niejedno w życiu osiągnął, przez kilka lat dobrych był europosłem, był szefem kampanii wyborczej Donalda Tuska w wyborach w 2005 roku – wyliczał w rozmowie z Onet Rano Michał Gramatyka. – Wszystko wskazuje na to, że znalazł się w kryzysie psychicznym i jako taki moim zdaniem powinien dostać pomoc, a nie grillowanie wszechobecne — powiedział.

Michał Gramatyka zaznaczył, że Jacek Protasiewicz przeprosił za swoje wpisy i wspomniał o swojej zdrowotnej niedyspozycji. – Nie oceniajmy, aby i nas kiedyś nie oceniano. Wiek przełomu 40-50 lat dla wielu mężczyzn jest trudny. W dzisiejszych czasach kryzysy psychiczne czyhają praktycznie na każdym kroku. W takiej sytuacji kluczowe jest znalezienie odpowiedniej pomocy – komentował w rozmowie z Polskim Radiem 24. – Wszystko wskazuje na to, że znalazł się w kryzysie psychicznym i jako taki moim zdaniem powinien dostać pomoc, a nie grillowanie wszechobecne – dodawał na łamach Onetu.

Wiceminister cyfryzacji podkreślił, że decyzję w sprawie startu polityka w jesiennych wyborach parlamentarnych podjął zarząd PSL. Na pytanie, czy Jacek Protasiewicz powinien wrócić do Sejmu, odpowiedział przecząco. - Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby odpoczął, zważywszy na słabą kondycję zdrowotną, do czego sam się zresztą przyznaje, a żeby do Sejmu weszła kolejna pod względem liczby głosów Natalia Gołąb – stwierdził na antenie Polskiego Radia 24.

Jacek Protasiewicz miałby szansę na objęcie poselskiego mandatu, gdyby w drugiej turze wyborów samorządowych we Wrocławiu wygrała Izabela Bodnar. On sam zapewniał, że nie bierze takiego scenariusza pod uwagę.