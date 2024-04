Ociekające złotem zdjęcie Dudy i Trumpa. Sikorskiemu wystarczyło jedno zdanie

Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem. Po zakończeniu rozmów politycy zapozowali na tle bogato zdobionych i wręcz ociekających złotem drzwi w Trump Tower. Prezydent Polski trzyma w dłoniach tacę, natomiast były przywódca USA przedmiot, który przypomina berło. Fotografia została opublikowana w mediach społecznościowych przez republikański sztab Donalda Trumpa.

Zdjęcie nie umknęło uwadze Radosława Sikorskiego. Szef MSZ przytoczył łacińską sentencję de gustibus non est disputandum, którą można przetłumaczyć jako o gustach się nie dyskutuje. Do dyskusji włączył się także Marek Belka, który odnosząc się do cytatu ministra spraw zagranicznych dopisał: zwłaszcza z ludźmi, którzy nie mają żadnego.

