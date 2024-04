Ociekające złotem zdjęcie Dudy i Trumpa. Sikorskiemu wystarczyło jedno zdanie

Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem. Po zakończeniu rozmów politycy zapozowali na tle bogato zdobionych i wręcz ociekających złotem drzwi w Trump Tower. Prezydent Polski trzyma w dłoniach tacę, natomiast były przywódca USA przedmiot, który przypomina berło. Fotografia została opublikowana w mediach społecznościowych przez republikański sztab Donalda Trumpa.

Zdjęcie nie umknęło uwadze Radosława Sikorskiego. Szef MSZ przytoczył łacińską sentencję „de gustibus non est disputandum”, którą można przetłumaczyć jako „o gustach się nie dyskutuje”. Do dyskusji włączył się także Marek Belka, który odnosząc się do cytatu ministra spraw zagranicznych dopisał: „zwłaszcza z ludźmi, którzy nie mają żadnego”.

twitter

Duda rozmawiał z Trumpem. Jakie tematy poruszono?

Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem w Trump Tower w Nowym Jorku. Sztab Republikanina przekazał, że wśród poruszonych przez polityków tematów znalazły się: propozycja zwiększenia składki na obronność w NATO do 3 proc. PKB, wojnę między Rosją i Ukrainą oraz konflikt na Bliskim Wschodzie. „Prezydent Trump miło wspominał swoją pamiętną podróż do Polski w 2017 roku i chwalił Polaków za niezłomną obronę swojej suwerenności, a także ich zaangażowanie dla bezpieczeństwa europejskich granic przed wszystkimi zagrożeniami” – napisano w komunikacie po spotkaniu.

twitter

O spotkaniu z Trumpem opowiadała także strona polska. – Znakomite spotkanie dwóch przyjaciół, którzy wspominali ten czas, kiedy przez 4 lata współpracowali, sprawując urzędy prezydenckie. To był bardzo dobry, owocny czas dla relacji polsko-amerykańskich. Donald Trump wielokrotnie podkreślał wielką sympatię do Polski, uznanie, które żywi wobec Polaków – ocenił Wojciech Kolarski na antenie Polskiego Radia 24.

Czytaj też:

Co sztab Trumpa napisał po spotkaniu z Dudą? Załączyli nietypową fotografięCzytaj też:

Komorowski wspomniał wymowne zdjęcie Dudy: Mam nadzieję, że to się nie powtórzy