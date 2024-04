Kurski i Kolarski na listach PiS do PE? Tak „kandydatury” ocenił Mastalerek

Dobiegł końca kolejny etap wyborczego maratonu. W październiku 2023 roku zostały przeprowadzone wybory parlamentarne, wczoraj odbyła się druga tura wyborów samorządowych, a już za kilka tygodni, na początku czerwca, Polacy pójdą do urn, aby wybrać swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

Marcin Mastalerek odniósł się do spekulacji, z których wynika, że chęć do startu w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości rzekomo zgłosił prezydencki minister Wojciech Kolarski. – Z tego, co wiem, to trwają rozmowy na ten temat, żeby minister Wojciech Kolarski startował w wyborach do PE. Jest to jeden z najbliższych współpracowników i chyba najbliższych przyjaciel Andrzeja Dudy – powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP. Marcin Mastalerek podkreślił, że Wojciech Kolarski ma ogromne doświadczenie. Jak dodał, jest przekonany, że nazwisko Kolarskiego wzmocniłoby listę Prawa i Sprawiedliwości.

Jacek Kurski na liście PiS do PE? Marcin Mastalerek komentuje

Inne pytanie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczyło Jacka Kurskiego, który również miał zgłosić aspiracje do startu z listy PiS. – Uważam, że to nie pomoże Prawu i Sprawiedliwości – powiedział krótko Marcin Mastalerek.

– Mam, najdelikatniej rzecz ujmując, inną wrażliwość w sprawach politycznych niż Jacek Kurski. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość, czy w ogóle Zjednoczona Prawica może wrócić do władzy, jeżeli będzie się zachowywała na odwrót, niż robi to Jacek Kurski – kontynuował współpracownik Andrzeja Dudy. – Wydaje mi się, że prezes Kaczyński – obserwując historię ostatnich 30 lat – ma słabość do Jacka Kurskiego. Ostatecznie, jeżeli miałbym obstawiać, to myślę, że znajdzie się na tych listach – podsumował Marcin Mastalerek.

Czytaj też:

Polityk PO zrezygnuje z mandatu radnego i zostanie posłem? „Obiecałem konkretne rzeczy”Czytaj też:

Seria wpisów Tuska, jeden dotyczy osobistej kwestii. „Właśnie stuknęło mi 67”