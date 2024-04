Jak stać się liderką? „Te umiejętności trzeba doprowadzić do mistrzowskiego poziomu”

Przyjemnie byłoby żyć z myślą, że to co robimy wywiera pozytywny wpływ na innych, że nasz zespół, kiedy sięgnie pamięcią do pracy z nami, pomyśli „tak, to była prawdziwa liderką!”. Można się wręcz rozpłynąć w takim myśleniu o tym, jak cudownie byłoby sięgać gwiazd w dziedzinie przywództwa i zmieniać życie napotkanych na naszej drodze osób.

Niedługo potem następuje jednak silne przebudzenie. Mamy deadline, KPI świecą się na pomarańczowo, a miesiąc powoli zmierza ku końcowi, nasz szef do nas dzwoni i mówi, że premia kwartalna wisi na włosku. Regulacja emocji to za mało, by po wyjściu z gabinetu, dalej podążać ścieżką liderską.

Co więc możemy zrobić i czy w ogóle możemy coś zrobić w takiej sytuacji?