Andrzej Duda wystawił laurkę Mastalerkowi. „Będzie odgrywał istotną rolę”

Andrzej Duda w minionym tygodniu udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, a następnie poleciał do Kanady. Prezydent Polski odbył rozmowy m.in. z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, a także premierem Justinem Trudeau. Andrzej Duda w wywiadzie dla „Super Expressu” podkreślił, że od ponad dwóch lat każda rozmowa, którą prowadzi z politykami innych krajów, dotyczy spraw bezpieczeństwa na świecie, w tym bezpieczeństwa militarnego.

Pomoc USA dla Ukrainy. Tak ruch Izby Reprezentantów skomentował Andrzej Duda

Kilka dni temu w Izbie Reprezentantów USA doszło do przełomowego głosowania. Większość deputowanych opowiedziała się za uruchomieniem nowego pakietu amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy, która od ponad dwóch lat odpiera rosyjską agresję. Andrzej Duda stwierdził, że rozstrzygnięcie, które zapadło w Stanach Zjednoczonych, to „bardzo dobra informacja”.

– Wobec ofensywnych zapowiedzi Władimira Putina Ukraina potrzebuje tej pomocy. Decyzja Izby Reprezentantów USA jest nie tylko cenna, ale bezcenna, i to nie tylko dla Ukrainy, ale całego wolnego świata, któremu zagraża putinowska Rosja – powiedział prezydent. Jak podkreślił, temat dotyczący sytuacji w Ukrainie był także podnoszony podczas rozmowy z Donaldem Trumpem.

Andrzej Duda podkreślił, że w czasie kadencji byłego prezydenta USA współpraca polsko-amerykańska prężnie się rozwijała. – Bardzo dobrze wspominam okres współpracy z Donaldem Trumpem. I nie waham się tego powiedzieć: Polska wiele zyskała na tej prezydenturze. To wtedy zapadła decyzja o tym, że możemy kupić myśliwce F-35 i została zwiększona obecność wojsk amerykańskich w Polsce. To również w trakcie jego kadencji podjęliśmy współpracę z Westing House przy budowie elektrowni jądrowej w naszym kraju. I wreszcie to wówczas podpisaliśmy wielkie kontrakty gazowe, natomiast Stany Zjednoczone zablokowały ukończenie gazociągu Nord Stream 2. To wszystko miało niebagatelne znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich, ale przede wszystkim dla umacniania i budowy architektury bezpieczeństwa w Polsce – stwierdził prezydent.

Andrzej Duda o przyszłości Marcina Mastalerka? „Nie mam żadnych wątpliwości”

Andrzej Duda w najnowszym wywiadzie został również zapytany o przyszłość Marcina Mastalerka, a konkretnie, czy może „odegrać znaczącą rolę” po tym, gdy dobiegnie końca obecna kadencja urzędującej głowy państwa. – Minister Mastalerek jest absolutnie jednym z najzdolniejszych polityków młodej generacji. Nie przekroczył jeszcze czterdziestki, a już ma ogromne doświadczenie i osiągnięcia. Ma wyjątkowe wyczucie, talent i coś, co można nazwać instynktem politycznym – wymieniał prezydent.

– To właśnie on odpowiadał za organizację mojego spotkania z prezydentem Trumpem. Podczas ostatniej wizyty w USA został specjalnie w Waszyngtonie, żeby spotkać się z najbliższymi współpracownikami prezydenta Trumpa i ustalić wszystkie szczegóły. Pozostaje z nimi w stałym kontakcie. Nie mam żadnych wątpliwości, że Marcin jest jednym z tych polityków, który będzie odgrywał istotną rolę na polskiej scenie politycznej – podsumował Andrzej Duda.

