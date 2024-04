Stanowski i Mazurek kwestionują kryzys klimatyczny? „O czym my tu k**** rozmawiamy?”

We wtorkowy wieczór na Kanale Zero odbyła się rozmowa o klimacie z aktywistami należącymi do Ostatniego Pokolenia. Gośćmi byli Tytus Kiszka oraz Jan Latkowski. Krzysztof Stanowski chciał wiedzieć, czy aktywiści to ludzie „przyklejeni czy odklejeni”. Nawiązał w ten sposób do serii incydentów, podczas których członkowie organizacji przyklejali się do jezdni, by zwrócić uwagę na swoje postulaty.

– Kryzys klimatyczny został potwierdzony przez wszystkie organizacje naukowe – MIT, Harvard, Oxford. Wszyscy się z tym zgadzają – Unia Europejska, nawet papież Jan Paweł II o tym mówił i papież Franciszek. Chciałbym panów zapytać, czy kryzys klimatyczny jest faktem i czy został sprowadzony przez człowieka? – przejął inicjatywę jeden z gości, Tytus Kiszka.

Ostatnie Pokolenie w Kanale Zero. Gorąca dyskusja o klimacie

– Musimy sobie przypomnieć o zasadach tego programu. Pytania zadajemy my. Nie odbędzie się to w tej formule, gdzie będziemy przepytywani – odparł Stanowski. Jak dodał, to nie jest tak, że cały świat się z czymś zgadza. – Są tacy, którzy się nie zgadzają – mówił.

Robert Mazurek przypomniał, że w 2022 r. nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał John Clauser. – Jest przez was nazywany denialistą klimatycznym. Steven Elliot Koonin twierdzi, ze nie może podważać czegoś, co nie istnieje. Mogę wymieniać wiele nazwisk. (...) To dowodzi, że nie ma czegoś takiego, jak powszechna zgoda naukowa – przekonywał dziennikarz.

– Nie istnieje zgoda w nauce, bo gdyby tak było, to by oznaczało, że nauka nie istnieje. 500 lat temu powszechna zgoda naukowa panowała wokół tego, że ziemia jest płaska – kontynuował.

Krzysztof Stanowski powiedział, że celem spotkania nie jest kwestionowanie kryzysu klimatycznego, ale „możemy kwestionować rzekomą jednogłośność w tym temacie”. Robert Mazurek stwierdził, że skoro światowej sławy meteorolodzy i naukowcy kwestionują wspomniany kryzys, to nie należy tego jednoznacznie rozsądzać.

Człowiek odpowiada za kryzys klimatyczny? „Jestem sceptyczny”

Jan Latkowski przyznał, że czerpie wiedzę w tej materii z artykułów IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu – red.), w których nie ma jednoznacznej zgody co do tej kwestii. – Nie ma zgody wśród poszczególnych naukowców, ale przyjęto raport, który jednoznacznie opowiada o kryzysie klimatycznym – wskazał aktywista. – Ja w tej sprawie jestem sceptykiem. Nie jestem profesorem Harvardu, żebym mógł powiedzieć „wiem” – przyznał Robert Mazurek.

– Naukowcy w ramach IPCC, organizacji, która zrzesza wszystkie rządy świata i najwybitniejszych naukowców, mówią o tym, że panuje konsensus – argumentował Tytus Kiszka.

Chwilę później rozmowa przybrała nieoczekiwany przebieg. Prowadzący – Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski – zaczęli dopytywać swoich gości o ich wykształcenie i dokonania. – Zdaje się, że panowie nie są także wybitnymi naukowcami? – zwracali uwagę.

– Mam 24 lata, skończyłem studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i klimatyczne. Nie mogę się określić jako ekspert, bo to studia licencjackie, nie prowadzą żadnych badań – mówił Kiszka.

Stanowski odparł, że skoro mają rozmawiać o klimacie, to przydaliby się fachowcy od klimatu. – Żaden z nas takim fachowcem nie jest, więc skieruję tę rozmowę na tory, na które czeka masa oglądających na osób. Wy jesteście coraz częściej określani terrorystami – mówił Stanowski. Mazurek zwrócił uwagę, że Ostatnie Pokolenie, na mocy prawomocnego wyroku sądu w Monachium, zostało nazwane zorganizowaną grupą przestępczą.

twitter

Dyskusja była na bieżąco komentowana przez członków Ostatniego Pokolenia za pośrednictwem platformy X. „Robert Mazurek w Kanale Zero jest sceptyczny co do tego że kryzys klimatyczny jest spowodowany przez człowieka. O czym my tu k**** rozmawiamy?” – pytali aktywiści.

Czytaj też:

Jak wyglądają zarobki w Kanale Zero? Stanowski uchyla rąbka tajemnicy, mówi o „premii”Czytaj też:

Aktywistka klimatyczna pouczała Mazurka. Dziennikarz zapytał o jej wykształcenie