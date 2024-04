Były wiceminister od Ziobry przyczepił się do fryzury Sikorskiego. „A coś merytorycznie?”

W czwartek 25 kwietnia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłaszał w Sejmie swoje wystąpienie o założeniach polskiej polityki zagranicznej na 2024 rok. Nie oszczędzał przy tym krytycznych słów poprzednikom z PiS i Suwerennej Polski. Ci nie pozostali dłużni i za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiedzieli politykowi PO.

Sikorski krytykowany przez opozycję po swoim expose

Prezydent Andrzej Duda ograniczył się do wymownych min i gestów, okazując dezaprobatę po niektórych stwierdzeniach szefa polskiej dyplomacji. Znacznie ostrzej reagował prezes PiS Jarosław Kaczyński, zarzucając ministrowi Donalda Tuska działanie na korzyść niemieckich interesów pod pretekstem wykonywania unijnych postulatów.

– Rzecz jest naprawdę zupełnie fundamentalna, bo jeżeli się przyjrzeć projektom tych zmian, to one oznaczają, że Polska właściwie we wszystkich ważnych sprawach całkowicie straci suwerenność – próbował przekonywać. Jako przykład Jarosław Kaczyński wymienił kwestie takie jak obrona granic, polityka obronna, polityka zagraniczna i polityka podatkowa.

– To już by wystarczyło, żeby nasze państwo przestało być państwem, żeby to był teren zamieszkiwania Polaków, ale rządzony głównie z zewnątrz, a atrybuty państwa, które pewnie by pozostały, na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych, byłoby tylko wykonawcą czyichś poleceń – ocenił.

– Czyli krótko mówiąc, mamy być państwem całkowicie niesuwerennym. Polska suwerenność ma stać się incydentem historycznym. My się na to nie zgadzamy i niezależnie od tego, co mówi minister Sikorski, nie może się z tym zgodzić żaden Polak – podsumował.

Był wiceminister o fryzurze Radosława Sikorskiego

Podobnie wypowiadała się była premier Beata Szydło. „Polska mierzy się w otoczeniu międzynarodowym z najcięższymi wyzwaniami od dekad, a tymczasem Sikorski, szef polskiego MSZ, w sejmowym expose oddał się pogadance o swoich fobiach. Zamiast mówić o strategii polskiej polityki międzynarodowej, Sikorski przez wiele minut oddawał się swoim obsesjom na temat PiS. To niepoważne, ale typowe dla Sikorskiego i całej ekipy Tuska” – pisała na platformie X.

„Co Wy tam palicie?” – pytał z kolei Mateusz Morawiecki, zamieszczając zdjęcie Sikorskiego z Siergiejem Ławrowem. „Strasznie Pan zinfantylniał, Premierze” – odpowiedziała mu Anna-Maria Żukowska. Słowa Sikorskiego komentowali też inni politycy PiS. Zdzisław Krasnodębski ministrowi spraw zagranicznych zarzucił niewiarygodność i przekręcenie jego słów. Sikorski zacytował jego słowa o tym, że „zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu”.

Uwagę internautów zwrócił także wpis Marcina Warchoła z Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. Był wiceminister sprawiedliwości zaczepił Radosława Sikorskiego, krytykując jego wygląd. „Gdy uśmiechnięci ministrowie rządu Donalda Tuska wielbią Niemcy, to nawet się zaczesują jak na prawdziwych Niemców przystało” – napisał przy zdjęciu ministra. Jego wpis na platformie X szybko spotkał się z wieloma negatywnymi komentarzami. „A coś merytorycznie?” – pytał jeden z komentujących.

