Dagmara Kaźmierska i jej szokująca przeszłość. Łukasz Litewka zadał ważne pytanie

„Żyjemy w totalnie głupich czasach. Gdy czytam wpisy części społeczeństwa broniące Dagmary Kaźmierskiej to zastanawiam się czy doszczętnie powariowaliśmy?” – tymi słowami zaczął swój wpis Łukasz Litewka.

Dagmara Kaźmierska miała się znęcać nad kobietami

Poseł Lewicy odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień w sprawie przeszłości bohaterki „Tańca z gwiazdami” i „Królowych życia”. Celebrytka, która przed laty prowadziła agencję towarzyską, miała bić pracujące dla niej kobiety i zlecać na nich gwałty. Jak byłam w ciąży, Dagmara nadal mnie biła. Dostawałam po rękach, po plecach, po głowie i w brzuch. Zawsze to były uderzenia pięścią lub kopnięcia – opisywała jedna z pracownic.

„Wszyscy wiedzieli, nikt nie reagował. Tak chyba najprościej można ją określić. Dagmara zlecała gwałty, zmuszała chorą na raka kobietę do uczęszczania na solarium, a jak się okazało dziś: wedle relacji i doniesień miała grozić, a następnie bić (kopać leżącą po brzuchu) ciężarną dziewczynę” – opisywał polityk Lewicy dodając, że „jest to dopiero początek, ponieważ kobiet, które chcą zeznawać jest coraz więcej”.

Łukasz Litewka ostro o Dagmarze Kaźmierskiej

Łukasz Litewka odniósł się również do często przewijających się w komentarzach wątków, dlaczego poszkodowane kobiety dopiero po tak wielu latach postanowiły przerwać milczenie. „Ktoś zapyta: czemu dopiero teraz? Odpowiadam: a groził wam ktoś kiedyś? Czuliście kiedyś realnie, że ktoś może zrobić wam krzywdę? I nie mówię o wyzwiskach przez messengera” – podkreślił parlamentarzysta.

Następnie poseł Lewicy zwrócił się bezpośrednio do obrońców Dagmary Kaźmierskiej. „Co do powtarzanego niczym mantra słowa »resocjalizacja«. Ok, każdy ma prawo do naprawy swojego życia. Pokuty i nowej drogi, nie zmienia to jednak faktu, że czym innym jest otwarty rynek i szansa na znalezienie dla takich osób pracy, a czym innym telewizja, robienie gwiazdy czy wzorca dla innych. Czy bronilibyście tej kobiety gdyby ofiarą była wasza córka?” – dopytywał.

Poseł Lewicy krytykuje TVN i Polsat

Parlamentarzysta nie zostawił również suchej nitki na stacjach TVN (właściciel TTV) oraz Polsacie. M„am nadzieję, że jesteście z siebie dumni. Promujecie patologię? Nie, gorzej, promujecie przestępców. Nie umiecie nawet wydać oświadczenia i przeprosić, jedyne co potraficie to usunąć programy z »gwiazdą« i udać, że problem nie istnieje” – stwierdził.

Na zakończenie wpisu Łukasz Litewka postanowił dać obu telewizyjnym stacjom pewną radę. „Zróbcie ambitny program, w którym wystąpi zdolna młodzież z Polski. Promujcie wzorce, a nie bandytów” – podsumował.

Czytaj też:

„Kasa, Misiu, kasa”. Maciej Orłoś ostro o mediach, które „promują patologię”Czytaj też:

Ujawniono, ile zarabiały kobiety w agencji towarzyskiej Dagmary Kaźmierskiej. Kwoty szokują