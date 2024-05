5 lat zwłoki i umorzenie, zamiast wyroku. „Po co obywatelom taki Trybunał, po co Konstytucja?”

Powszechnie, za akceptacją NSA, nakładano podatek dochodowy bez uzyskania dochodu. Trybunał, pomimo absurdalności takiego podatku, pomimo jednoznacznego stanowiska Sejmu RP, że przepisy są niezgodne z Konstytucją i równie jednoznacznego stanowiska Prokuratora Generalnego, że są z Konstytucją zgodne, ale są błędnie stosowane przez NSA, zwlekał z rozpoznaniem sprawy ponad 5 lat. Ostatecznie postępowanie umorzył, nie odnosząc się do ani do stanowiska Sejmu, ani do istoty sprawy.

TK sprawy się pozbył, a obywatele z wielkim problemem pozostali.

Sprawa opodatkowania odpłatnego zbycia mieszkań nabytych w spadku lub darowiźnie to sprawa istotna dla niemal każdego obywatela. Wszyscy jesteśmy śmiertelni i albo umierając zostawimy w spadku mieszkanie albo umrze nam ktoś bliski i to on zostawi nam w spadku mieszkanie.

Takie mieszkanie nie każdemu może być potrzebne i może chcieć lub musieć je sprzedać, bądź zamienić na jakieś inne dobro. Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży, zamiany i innych form odpłatnego zbycia tak nabytego majątku musi być jasna i spełniać kryteria państwa prawa. RP jest państwem prawa, które chroni majątek obywateli, a nie nakłada podatki będące mniej lub bardziej ukrytą formą konfiskaty mienia.

Ukryta konfiskata mienia

Fiskus bowiem od lat, za przyzwoleniem sądów administracyjnych, nakłada podatek dochodowy od całej ceny sprzedaży nabytego mieszkania.

Już tylko na zdrowy rozsądek taki podatek to ukryta konfiskata mienia. Bowiem wskutek nabycia mieszkania w spadku/darowiźnie doszło do przychodu obywatela o określonej wartości i wartość tego przychodu, wyrażona w pieniądzu, została opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Dlatego nakładanie podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania od przychodu, który został opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn jest ponownym opodatkowaniem tego co już państwo opodatkowało.

Powodem zaś nakładania tego podatku jest szkolny błąd, który został popełniony wiele lat temu i jest stale powielany przez fiskusa i sądy administracyjne przy interpretacji kluczowego przepisu.