Marcin Kierwiński szykuje pozwy. Na liście m.in. Jacek Protasiewicz

W piątek 10 maja Donald Tusk przedstawił szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu. Ze stanowiskiem ministra spraw wewnętrznych i administracji pożegnał się Marcin Kierwiński, a jego następcą zostanie Tomasz Siemoniak. Jeszcze przed oficjalną decyzją szefa polskiego rządu Kierwiński wypowiadał się na temat Siemoniaka.

– Jeżeli to będzie Tomasz Siemoniak, to jest to bardzo dobry wybór – powiedział na antenie TVN24. – Pracował w tym resorcie, dziś nadzoruje służby, był wicepremierem, ministrem obrony narodowej. To doskonały urzędnik państwowy, propaństwowy – podsumował Marcin Kierwiński, podkreślając doświadczenie swojego następcy.

Kierwiński pozwie dziennikarzy i polityków. „Na pewno w tej grupie będzie pan Protasiewicz”

O Marcinie Kierwińskim stało się w ostatnich dniach głośno ze względu na zamieszanie wokół przemówienia, które wygłosił w czasie obchodów Dnia Strażaka. Spekulacje wywołało nie to, co mówił minister spraw wewnętrznych i administracji, ale w jaki sposób wybrzmiały jego słowa. Polityk po lawinie komentarzy wydał krótki komunikat w mediach społecznościowych, w którym oświadczył, że „osoby, które stały i stoją za szkalowaniem jego dobrego imienia – poniosą prawne konsekwencje tych nienawistnych działań”.

Marcin Kierwiński został zapytany, czy podjął już kroki prawne wobec osób, które sugerowały, że podczas obchodów z okazji Dnia Strażaka był pod wpływem alkoholu. – Te pozwy są kończone. Mówiłem, że koniec tygodnia to jest ten moment, kiedy będę rozmawiał z prawnikami – powiedział polityk. Dopytywany o nazwiska, odparł, że dotyczy to osób, które „dopuszczały się hejtu”. – Bardzo konkretnie: będzie to dwóch polityków i dwóch dziennikarzy. (...) To nie jest kwestia tajemnicy. Na pewno w tej grupie będzie pan Protasiewicz – poinformował Marcin Kierwiński.

