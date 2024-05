Czarna seria pożarów w Polsce to efekt działania Rosjan? Zastanawiające słowa Komorowskiego

W niedzielę 12 maja w Warszawie i okolicach doszło do serii pożarów. Dzień później straż pożarna poinformowała o wybuchu w zajezdni autobusowej w Bytomiu.

Pożary trawią Polskę. Bronisław Komorowski komentuje

– Na pewno to skłania do jakiegoś myślenia, że to nie jest naturalne, zwyczajne zjawisko. Tym bardziej, że są głosy, że pożar przy Marywilskiej mógł być efektem podpalenia – powiedział Bronisław Komorowski pytany o serię pożarów, do których w ostatnich dniach doszło w Polsce. – Póki policja niczego nie wskaże, prokuratura nie udowodni, straż pożarna nie zasugeruje, to radziłbym się wstrzymać z daleko idącymi wnioskami – dodał były prezydent w rozmowie z Radiem Zet.

Poseł KO Witold Zembaczyński stwierdził w mediach społecznościowych, że sytuacja powinna zostać szczegółowo przeanalizowana przez służby specjalne, ponieważ każda większa katastrofa czy pożar może być elementem działań dywersyjnych kierowanych ze wschodu.

Według Bronisława Komorowskiego taki scenariusz jest mało prawdopodobny, jednak nie można go wykluczyć. – To dosyć śmieszne by było z punktu widzenia ewentualnych rosyjskich zamysłów, podpalenie składowiska śmierci na Siekierkach. Świadczyłoby to o braku powagi działań rosyjskich. Nie wykluczam, ale brzmi dla mnie mało przekonująco tego rodzaju teza – ocenił.

Warszawa. Czarna seria pożarów

W nocy z soboty na niedzielę doszło do tragicznego pożaru w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Pożar wybuchł w kilku miejscach, informowano o ośmiu strefach pożarowych. Ogniem objęte było ponad 80 proc. hali o powierzchni ponad 60 tys. metrów kwadratowych. Spłonął cały znajdujący się w środku towar.

Stołeczna Straż Pożarna poinformowała, że w okolicach południa doszło do kolejnego pożaru – tym razem w rejonie południowej obwodnicy Warszawy na Wilanowie płonęło składowisko gabarytów. Wcześniej ogniem zajęła się sortownia śmieci i materiałów pobudowlanych na Siekierkach na Mokotowie.

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim poinformowała, że w godzinach popołudniowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wybuchł pożar.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Janówek. Strażacy przekazali, że na szczęście nikt nie został ranny, jednak w wyniku pożaru spaleniu uległo około 2500m2 powierzchni lasu. Przyczyny pożaru pozostają na razie nieznane.

