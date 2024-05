Tomasz Szmydt nie jest rosyjskim szpiegiem? Komorowski: To nie jest takie oczywiste

Bronisław Komorowski był pytany na antenie Radia Zet o sprawę Tomasza Szmydta. (Były) sędzia wywołał ogromny skandal po tym, jak uciekł na Białoruś i poprosił tamtejsze władze o azyl. Według byłego prezydenta cała sprawa nie jest aż tak oczywista i nie można powiedzieć wprost, że jest on szpiegiem. – To nie jest takie oczywiste ani pewne. Żeby postawić taką tezę, trzeba ją udowodnić. Tu dowodów na razie nie ma, poza jego zachowaniami. Widać, że jest sterowany przez stronę białoruską – tłumaczył.

Polityk dodał, że polskie służby przesłuchują obecnie wszystkich jego znajomych, współpracowników, trzy żony, jedną partnerkę, by złapać moment, kiedy pojawiły się elementy, które dałyby się interpretować jako moment podpisania umowy z obcym wywiadem. – Jeśli okaże się, że najpierw był szpiegiem, a potem uczestniczył w grupie hejterskiej, która zwalczała innych, polskich sędziów, to można będzie stawiać pytania, czy aby to nie jest tak, że czynnik zewnętrzny wspierał działania destrukcyjne, które poparły kręgi PiS – stwierdził Bronisław Komorowski.

Były prezydent przypomniał, że po kolei trzech prezydentów mianowało Tomasza Szmydta na stanowiska sędziowskie. – Aleksander Kwaśniewski na sędziego Sądu Rejonowego, Lech Kaczyński też go awansował na sędziego Sądu Okręgowego, a ja na sędziego Sądu Administracyjnego Wojewódzkiego – wyliczał. Bronisław Komorowski podkreślił, że prezydenci powołują setki, jeśli nie tysiące sędziów. – Problem pojawił się dopiero wtedy, gdy ten pan został urzędnikiem wymiaru sprawiedliwości, za przyczyną chyba Zbigniewa Ziobry. Ale nie sądzę, by była zła intencja ze strony władz państwa polskiego – zaznaczył.

