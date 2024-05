Ktoś liczył na zmianę w polskiej polityce? Terlikowski dla „Wprost”: To dlatego jestem symetrystą

Jestem symetrystą, i nie jest to nic nowego. Symetryzm zaś wyrasta w moim przypadku (zakładam, że nie tylko w moim, ale i u wielu innych), nie z braku poglądów, bo te zdecydowanie mam, ale z tego, że od zbyt dawna obserwuje politykę, i zbyt wiele razy się zawiodłem, by teraz przyjmować postawę kibica. I to w sytuacji, gdy – choć oczywiście różnice partyjne oczywiście w Polsce istnieją – to akurat model sprawowania władzy i rozgrywania emocji politycznych pozostaje, przynajmniej w dwóch głównych partiach władzy, bardzo podobny.

„To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem” – napisał wieki temu Kohelet, a te jego słowa świetnie odpowiadają sytuacji w Polsce.

A żeby nie być gołosłownym, proponuje przyjrzeć się rozgrywaniem wątków agenturalnych i wpływów rosyjskich w Polsce.