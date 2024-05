Nietypowy, nocny wpis Donalda Tuska. „Otwórz oczy i poszukaj podobieństw”

W ostatnich dniach Tomasz Siemoniak poinformował, że jest już gotowy projekt nowelizacji ustawy w sprawie powołania komisji do badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. – Mam nadzieję, że komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich rozpocznie pracę od przyszłego tygodnia. Proszę się spodziewać pierwszego raportu po 9 czerwca, ale na pewno latem, nie później – podkreślił Donald Tusk.

Komisja zbada rosyjskie wpływy

Szef polskiego rządu podkreślił, że nie będzie to komisja sejmowa a jej prace będą się odbywać w zaciszu gabinetów. – Powołam komisję rządową, która dostanie termin dwumiesięczny. I w ciągu dwóch miesięcy przygotuje raport, z którego będzie wynikało, kto, gdzie i dlaczego i za ile podlegał takim wpływom. Kto wykonywał zlecenia z Rosji i Białorusi. I przede wszystkim kto podejmował decyzję o ukręcaniu tych spraw – wyjaśnił.

Do pomysłu reaktywacji Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich szybko odniósł się szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera zaznaczył, że Andrzej Duda od dawna stoi na stanowisku, że kwestia zagrożenia rosyjskimi wpływami powinna zostać zbadana i obejmować okres nawet dwóch dekad. Dobrze, że obecny rząd zaczyna podzielać to stanowisko. Prezydent deklaruje, jak i oczekuje współpracy w tej sprawie” – dodał.

Donald Tusk o rosyjskich wpływach

Donald Tusk postanowił podzielić się także w mediach społecznościowych refleksją na temat rosyjskich wpływów. „Rosja to wrogość wobec Zachodu, zwłaszcza wobec Unii, pogarda wobec rządów prawa i wszelkich mniejszości, upartyjnienie gospodarki i mediów, zalegalizowana państwowa korupcja, religia na usługach władzy, panowanie służb specjalnych – napisał polityk Koalicji Obywatelskiej.

„Otwórz oczy i poszukaj podobieństw” – zaapelował, nie precyzując co lub kogo dokładnie ma na myśli. Wpis premiera pojawił się o dość nietypowej porze – tuż przed północą.

