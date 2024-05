Zaskakujące słowa prominentnego polityka PiS o Niemcach. „Robią to wciąż lepiej od nas”

Adam Bielan w Radiu Zet komentował konferencję Donalda Tuska ws. europejskiej tarczy antyrakietowej. – Ja źle na to. Zdaniem specjalistów, to jest dość ostry zerojedynkowy wybór. Albo będziemy rozwijać nasze zdolności, albo będziemy się podłączać pod de facto niemiecką tarczę antyrakietową – powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Bielana projekt „niemiecki” jest mniej zaawansowany niż ten, w który Polska już uczestniczyła.

Europoseł PiS uderzył w Donalda Tuska. „Chce pokazać germanofobie i uprzedzenia do Niemiec”

Polityk zarzucił również zapóźnienie Bundeswehrze. – Niemcy wciąż niestety, mimo kolejnej fazy wojny w Ukrainie, nie są w stanie przestawić swojego myślenia na to, że żyjemy w czasach, jak to powiedział sam premier Tusk, przedwojennych i nie są w stanie wydawać tyle, ile zobowiązały się jako członek NATO – ocenił Bielan. Według europosła Tusk wykonał „gest polityczny, aby za wszelką cenę wbrew temu, co robił rząd PiS, postawić na Niemcy, żeby pokazać germanofobie i uprzedzenia do Niemiec”.

– Nie, tak nie jest. Niemcy po prostu mają bardzo wiele lat zapóźnienia, jeśli chodzi o zbrojenia, bo przez lata prowadziły politykę współpracy z Władimirem Putinem, której symbolem jest gazociąg północny – dodał Bielan. Polityk zarzucił także Tuskowi, że ten zablokował CPK. Stwierdził, że „taki port lotniczy byłby wielką konkurencją dla naszych niemieckich przyjaciół, m.in. Lipska i Drezna”.

Adam Bielan odpiera zarzuty. „Niemcy to samo zło?”

Prowadząca zarzuciła Bielanowi, że jego zdaniem „Niemcy samo zło”. – Jest bardzo wiele rzeczy, których powinniśmy się od Niemców uczyć, bo robią to wciąż od nas lepiej, chociaż słynne stwierdzenie „polnische wirtschaft”, czyli taka polska gospodarka, co miało być określeniem polskiego bałaganu, jest absolutnie nieprawdziwe i Polacy ciężko pracują. Przez ostatnie 20 lat po wejściu do UE udowodnili, że możemy rozwijać się znacznie szybciej – podsumował europoseł PiS.

