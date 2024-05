Donald Tusk ostrzega przed wojną. Przyznał, kogo „nikt nie odważy się zaatakować”

„Nie chcesz iść na wojnę, idź na wybory. Silnej i zjednoczonej Europy nikt nie odważy się zaatakować, słaba i podzielona może paść ofiarą agresji” – napisał w czwartek 23 maja w mediach społecznościowych Donald Tusk. To nie pierwszy raz, kiedy premier w ten sposób zachęca ludzi do uczestnictwa w wyborach do europarlamentu. Tweety Tuska w tym zakresie są regularne.

„Nie idziesz na wybory, bo się zmęczyłeś? Bo wkurzył Cię ten czy inny minister? Pamiętaj: to wyborcy wygrywają i przegrywają wybory. Bo głosują za czymś, nie za kimś. Na przykład za Europą albo za Rosją. Nie głosujesz – przegrywasz SWOJĄ walkę, nie czyjąś. Walkowerem” – podkreślił szef rządu w połowie maja.

Profrekwencyjne wpisy Donalda Tuska

Z kolei kilka dni wcześniej Tusk komentował jeden z transparentów na proteście rolników, na którym napisano: „My, rolnicy, chcemy wyjść z Unii Europejskiej”. „PiS już nie ukrywa swoich zamiarów. Bo chyba nikt nie wierzy, że to rolnicy chcą wyjść z Unii i systemu dopłat. Ten transparent z dzisiejszej manifestacji dobrze definiuje istotę wyborów” – skomentował premier.

„Zachód czy Wschód? Europa czy Rosja? KO czy PiS? To są wybory, przed którymi staje dziś Polska. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych faktach, które potwierdzają takie właśnie znaczenie tych wyborów. Niech nikt dłużej nie udaje, że tego nie widzi” – napisał z kolei Tusk 6 maja.

Wybory do europarlamentu. Najnowszy sondaż

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą 9 czerwca 2024. W najbliższej kadencji zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do PE. Według najnowszego sondażu na KO chce głosować 30,8 proc. ankietowanych, a PiS popiera 29,3 proc. respondentów. Chęć oddania głosu na Trzecią Drogę wyraziło 10,1 proc. ankietowanych. Próg wyborczy ma też przekroczyć Konfederacja (8,8 proc.) i Lewica (8,1 proc.).

