Tusk o potencjalnej kandydaturze znanej dziennikarki na prezydenta. „Nie robi to na mnie wrażenia”

Donald Tusk zaznaczył, że „nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich”. – Jest cała grupa kandydatów zdeterminowanych, żeby walczyć o prezydenturę, a ja mam tutaj do wykonania naprawdę bardzo dużo roboty i ani miesięcy, ani lat nie starczy, żeby to wszystko wysprzątać, więc ja mam naprawdę co robić – powiedział premier w TVP Info.

Szef rządu został zapytany o potencjalną kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. – Ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby spróbował ponownie, wtedy był bardzo blisko zwycięstwa. Wszystkie te opinie, przecież one są prawdziwe, to były także opinie instytucji międzynarodowych, że te poprzednie wybory prezydenckie, one nie były sfałszowane w sensie takim, że ktoś zmienił wyniki czy dopisywał, ja tego nie twierdzę, ale one były w oczywisty sposób nieuczciwy – zaczął Tusk.

Rafał Trzaskowski kandydatem na prezydenta? Donald Tusk komentuje



– Wykorzystano całą machinę państwową przeciwko Trzaskowskiemu, więc jestem przekonany, że gdyby wybory były w pełni uczciwe, gdyby państwo zachowywało się neutralnie w czasie tych wyborów, to Rafał Trzaskowski byłby prezydentem Rzeczypospolitej – dodał premier.

Według Tuska Trzaskowski ma wszystkie dane ku temu, żeby być dobrym prezydentem. – Wiem, że ma w sercu Warszawę i że ma też robotę do wykonania, więc to będzie jego decyzja, ale jeśli się zdecyduje, będzie miał moje pełne wsparcie – skomentował szef rządu.

Wybory prezydenckie. Donald Tusk odpuszcza i ocenia start Doroty Gawryluk

Tusk odniósł się również do sugestii, że w wyborach prezydenckich miałaby także wystartować Dorota Gawryluk. – Nie robi to na mnie wrażenia, nie będę tego komentował, każdy ma prawo kandydować, na tym polega nasza demokracja – ocenił premier. Tusk stwierdził także, że „wolałby, aby standardy w Polsce były na wysokim poziomie i żeby nie było pomieszania biznesu, mediów i polityki”.

