Zaskakujące wyznanie posłanki Lewicy. „Chłopie, ja w liceum otwierałam butelkę piwa zębami”

Sebastian Kaleta z PiS zwrócił uwagę na problem przytwierdzonych nakrętek do butelek. „Płatku Śniegu Ty. Dasz sobie radę z nakrętką wody mineralnej. Uwierz w siebie!” – odpowiedziała mu Anna-Maria Żukowska.

„Czy Was też denerwują nowe nakrętki? Takimi absurdami zajmuje się Unia Europejska, a dostosowanie się do kuriozalnych wymogów kosztuje miliony” – napisał w mediach społecznościowych Sebastian Kaleta. Do wpisu było dołączone nagranie, na którym polityk Prawa i Sprawiedliwości odrywa nakrętkę od butelki.

Sprawa nakrętek przymocowanych do butelek

– Was też wkurzają te durne nakrętki? Otwierasz butelkę i się musisz siłować z tym. Siłowanie się z korkiem od butelki. Kto taką durnotę wymyślił? Ano Unia Europejska. Bo te korki rzekomo wpływają do oceanu i nie możecie sobie normalnie zakręcić, bo to coś tam zwisa, można się podrapać. Jaki dureń to wymyślił? – powiedział Kaleta

Kandydat PiS do europarlamentu zwrócił również uwagę na koszty dostosowania się do unijnych rozwiązań przez polskie firmy. Wspomniał, że jedna z firm musiała wydać 30 milionów złotych. „Pan tak serio? To są te problemy prawicy? Nakrętka przymocowana do butelki?” – odpowiedziała mu pod filmem Paulina Matysiak z Lewicy.

Politycy drwią z Sebastiana Kalety

„To nie ja przecież wymyślam te dyrektywy. UE ma rzeczywiście większe problemy niż zajmowanie się tym jakie nakrętki mają być produkowane. Polskie firmy musiały wyłożyć potężne pieniądze by wdrożyć tę dyrektywę, a efektem jest rozwiązanie raczej bardziej niż mniej uciążliwe”- tłumaczył jej Kaleta.

Na wpis polityka Prawa i Sprawiedliwości zareagował też Krzysztof Śmiszek. „U prawicy stabilnie, nakrętkowa fiksacja. Taką samą butelkę odkręcam w trzy sekundy, Tobie też się uda” – drwił wiceminister sprawiedliwości. „Czyli cały materiał o absurdzie? Materiał typu ‘głupia ta Unia ale chcę tam być’. Protokoły z dyskusji w PE zapewne przeczytane, prawda? Następny materiał może o Funduszu Sprawiedliwości... Hmmm?” – skomentował z kolei Marcin Józefaciuk.

Anna-Maria Żukowska: W liceum otwierałam butelkę piwa zębami

Hitem sieci okazała się jednak riposta Anny-Marii Żukowskiej. „Chłopie, ja w liceum otwierałam butelkę piwa zębami, Płatku Śniegu Ty. Dasz sobie radę z nakrętką wody mineralnej. Uwierz w siebie!” – skomentowała posłanka Lewicy. Jeden z internautów zasugerował polityk, aby nagrała z tego wideo. „Nie będzie. Ale… zastanowię się” – odpowiedziała.

