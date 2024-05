Nowy scenariusz Putina. „Grunt bardzo podatny, strategia rosyjska dopasowana”

Przebieg wojny w Ukrainie nie wróży zdecydowanych przełomów żadnej ze stron. Rosjanie niezmiennie szturmują pozycje broniących się skutecznie Ukraińców i z charakteru działań oraz ich intensywności widać, że obie armie przechodzą kryzys, głównie wynikający z braku żołnierzy.

Ukraińcom od maja ubiegłego roku brakuje możliwości uzupełniania strat w wyczerpanych walkami jednostkach.

Wprowadzona mobilizacja w najbliższych trzech-czterech miesiącach niewiele poprawi sytuację. Rosjanie ponieśli wielkie straty, ale głównie stoją w obliczu katastrofy braku młodszych dowódców, od dowódcy plutonu po dowódcę batalionu, których zginęło bardzo wielu. Bez tych właśnie dowódców, wyszkolonych i doświadczonych – nie ma możliwości prowadzenia efektywnych działań. Rosjanie potrzebują zatem czasu, aby uzupełnić te luki.

Grunt bardzo podatny, strategia rosyjska dopasowana

Putin, świadomy tej sytuacji oraz – na co zwracam uwagę – wyborów do parlamentu europejskiego, wprowadza do gry swój kolejny scenariusz.