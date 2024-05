Obajtek pojawił się na Podkarpaciu. „Szczerba będzie żałował”

Od wielu tygodni trwają spekulacje na temat miejsca pobytu Daniela Obajtka. Michał Szczerba donosił, że były prezes Orlenu przebywa poza granicami kraju, a dokładnie na Węgrzech. W niedzielę 26 maja kandydat PiS w wyborach do PE pojawił się na pikniku Caritasu w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu.

Pytany o to, czy się ukrywa za granicą, Daniel Obajtek wyjaśnił, że pokazuje, gdzie jest codziennie w mediach społecznościowych. – Przecież nie uciekam, nie unikam. Tu jest policja, która również uczestniczy w tym pikniku. To jest bezkarność mediów w Polsce. Najpierw głoszono, że uciekłem i mnie nie ma, a jak jeżdżę po terenie, to "pojawiam się i znikam" – tłumaczył.

Daniel Obajtek stanie przed komisją śledczą

Daniel Obajtek komentował również w rozmowie z dziennikarzami wezwanie przez sejmową komisję śledczą ds. afery wizowej. Były prezes Orlenu złoży zeznania we wtorek 28 maja. Kandydat na europosła przekonywał, że został wezwany na komisję, z którą nie ma nic wspólnego. – Z wizami mam tyle wspólnego, co z pyłem na Marsie, czyli nic – powiedział.

Były szef jednej z najważniejszych polskich spółek zapewnił, że jeśli otrzyma wezwanie zgodnie z przepisami, to stawi się na komisji. – Nawet chętnie to zrobię, mam dużo to powiedzenia w wielu kwestiach. Sądzę, że przewodniczący Szczerba będzie żałował mojego zaproszenia na komisję. Ale to w swoim czasie, bo na razie jestem zajęty wyborami i nikt nie będzie mnie sztucznie odciągał od wyborów – dodał.

Czytaj też:

Kampania Daniela Obajtka z falstartem? Kontrkandydatka zarzuca mu sporą wpadkęCzytaj też:

Orlen pozbywa się ludzi Obajtka i PiS-u. Na liście zwolnionych nie brakuje znanych nazwisk