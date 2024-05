Czy Polacy chcą Tarczy Wschód? Jednoznaczne wyniki sondażu dla „Wprost”

Rów przeciwczołgowy, gniazdo oporu i miejsca ukrycia. Tak wygląda wizualizacja pasa przygranicznego, którą w ostatnich dniach zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister Cezary Tomczyk oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła przedstawili szczegóły dotyczące programu Tarcza Wschód.

– Narodowy program odstraszania i obrony Tarcza Wschód to największa operacja umacniania wschodniej granicy Polski i wschodniej flanki NATO od 1945 roku. To jest operacja strategiczna dla naszego rządu, strategiczna dla bezpieczeństwa RP – mówił Kosiniak-Kamysz.

Tomczyk poinformował, że Tarcza Wschód to program, który będzie realizowany w latach 2024-2028, a do zabezpieczenia jest ok. 700 km granicy. Szacowany koszt materiałowy to ok. 10 mld zł, a nakłady finansowe mają pochodzić nie tylko z budżetu państwa, ale także ze środków europejskich.

Eksperci i wojskowi są przeważnie zgodni co do tego, że projekt jest potrzebny. Jako pozytywny ocenia go m.in. Gen. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

– Każdy krok w kierunku umacniania naszych granic i odstraszania potencjalnych przeciwników zasługuje na pochwałę – oceniał gen. Pacek w rozmowie z „Wprost”. Podkreślał przy tym jednak, że nie ma pewności, iż tarcza będzie w 100 proc. skuteczna.

– Zawsze jest tak, że jeśli Polska przygotowuje jakąś akcję, zapewne Rosja i Białoruś równolegle przygotowują się do innego zadziałania, swoistej odpowiedzi i będą próbowały w jakiś sposób obejść zaporę albo zaatakować w inny sposób niż przewidujemy. Dlatego ta tarcza to nie jednorazowe działanie, a koncepcja, którą trzeba będzie doskonalić wraz ze zmieniającą się sytuacją – mówił nasz rozmówca.

A co o sprawie sądzą Polacy?

Czy popierasz rządowy projekt budowy Tarczy Wschód, czyli dodatkowych zabezpieczeń granicy wschodniej, na który ma zostać przeznaczone około 10 mld zł?

Na tak postawione pytanie w sondażu agencji SW Research dla „Wprost” 65,8 proc. badanych odpowiedziało twierdząco.

Nowej tarczy nie chce jedynie 11,5 proc. Polaków. 22,6 proc. osób nie ma w tej sprawie zdania.

Im starsi badani, tym więcej popierających Tarczę Wschód

Za budową Tarczy częściej opowiadają się mężczyźni (68,4 proc.) niż kobiety (63,5 proc.). Ale też wśród panów jest więcej przeciwników nowych rozwiązań (12,8 proc. wobec 10,4 proc. u pań). Wynika to z tego, że odsetek niezdecydowanych w tej kwestii mężczyzn jest wyraźnie mniejszy niż kobiet (18,8 proc wobec 26 proc.).

Rządowy międzyresortowy projekt ma więcej zwolenników w starszych grupach wiekowych badanych. Wśród osób w wieku 35-49 lat i powyżej 50 lat, odsetek zwolenników wynosi odpowiednio 69,5 i 69 proc. Natomiast wśród badanych do 24. roku życia i w grupie wiekowej 25-34 jest on mniejszy i wynosi 56,7 i 59,6 proc.