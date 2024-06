Fala kpin po wypowiedzi Andrzeja Dudy. „Wyobrażacie sobie państwo, ile to jest?”

– Niedawno wyśmiewali się w mediach służalczy dziennikarze, gdy powiedziałem, że w Polsce będzie więcej prywatnych samolotów – stwierdził Andrzej Duda w czasie spotkania z mieszkańcami Wągrowca. W ten sposób prezydent odniósł się do swojej wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej prywatnych samolotów Polaków. Głowa państwa stwierdziła, że jest w naszym kraju potrzebny, już niedługo coraz więcej Polaków może mieć samoloty. – Jeżeli będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę państwa, będzie miało swoje samoloty – mówił prezydent. – Ci z naszych rodaków, którzy doczekają się prywatnych aeroplanów będą potrzebowali lotnisk, będą potrzebowali miejsc, gdzie te samoloty będą mogły być parkowane, przetrzymywane – dodawał.

Wypowiedź wywołała falę skrajnych opinii. Komentatorzy zwracali uwagę na fakt, że dla zdecydowanej większości Polaków problemy dotyczące prywatnych samolotów są całkowicie abstrakcyjne. Inni podkreślali, że w obliczu zmian klimatycznych zachęcanie do zakupu prywatnych samolotów jest co najmniej nieodpowiedzialne.

„Pan Prezydent dodaje skrzydeł. I to ile” – kpił Donald Tusk. Samolot prawem, nie towarem. Wszyscy przylatują własnymi samolotami na CPK a potem rozjeżdżamy się szprychami czyli koleją do domów w całej Polsce. Samoloty oczywiście polskie zbudowane na bazie Izera tyle że na węgiel który dowozi PKP Cargo a pociągi Luxtorpeda. Wszystko znajdziecie w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego z 2017 – ironizował Jakub Karnowski, były szef PKP w latach 2012-2015

W odpowiedzi na te krytyczne Andrzej Duda zapewnił w czasie wizyty w Wągrowcu, że głęboko w to wierzy. Polityk przekonywał, że wierzy w rozwój Polski, która stanie się bezpieczna, dostatnia i w której będzie coraz więcej prywatnych samolotów. Jako przykład podał naszego zachodniego sąsiada. – 92 tys. lotów prywatnymi samolotami było w Niemczech dwa lata temu. Wyobrażacie sobie państwo, ile to jest? Wystarczy zobaczyć, ile tam jest lotnisk, także małych lotnisk, służących do prywatnego ruchu – przekonywał.