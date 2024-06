Papież znów miota się od ściany do ściany. „Najpierw użył wulgarnego słowa, teraz pisze list do młodego geja”

Papież przyzwyczaił już swoich odbiorców, że w komunikatach „miota się od ściany do ściany”. I nie inaczej jest w kwestii święcenia osób homoseksualnych. Kilka dni temu papież określił homoseksualnych kleryków wulgarnym słowem, a teraz napisał list do młodego geja, którego nie przyjęto do seminarium i zachęca go do pójścia drogą powołania.

Miniony tydzień minął pod znakiem papieskiej wypowiedzi do włoskich biskupów, w której papież o hokmoseksualnych klerykach wypowiadał się w sposób – delikatnie rzecz ujmując – wulgarny. I choć watykańskie biuro prasowe za tę wypowiedź – w dość dziwacznej formie, ale jednak – przeprosiło, to najwyraźniej papiescy PR-owcy uznali, że to za mało. Przygotowali więc manewr mający – po raz kolejny – ocieplić, nadszarpnięty homofobiczną wypowiedzią, wizerunek papieża. Okazją do takiego ocieplenia stał się zaś list Lorenzo Michele Noè Caruso, młodego geja, którego nie przyjęto do seminarium, a który – po wypowiedzi papieskiej – postanowił podzielić się z Franciszkiem własną frustracją. Mężczyzna w osobistym liście do papieża opisał swoją historię.