Opublikowano nieznane wcześniej nagranie. Dotyczy kłopotów zdrowotnych Zbigniewa Ziobry

„Publikuję nieznane wcześniej nagranie, które dowodzi, że pomimo kłopotów ze zdrowiem Zbigniew Ziobro może twardą ręką sterować swoimi ludźmi. Czy to on stał za #ProwokacjaZiobry ? Czy jego prokurator (odpowiedzialny za sprawy wojskowe) Janeczek powinien się podać dzisiaj do dymisji?” – napisał w mediach społecznościowych Roman Giertych. Wcześniej adwokat użył hasztagu w nawiązaniu do sprawy „polskich żołnierzy zakutych w kajdanki”.

Na filmie Giertych pyta Tomasza Mraza, czy ten po wynikach wyborów parlamentarnych miał jakikolwiek kontakt osobisty z Marcinem Romanowskim albo Zbigniewem Ziobrą. Były dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości zaprzeczył kontaktu z liderem Suwerennej Polski. Z kolei były wiceminister sprawiedliwości chciał się upewnić na spotkaniu, że Mraz „nic nie będzie mówić i będzie siedział cicho”.

Tomasz Mraz ujawnił Romanowi Giertychowi telefon Zbigniewa Ziobry do Marcina Romanowskiego

– Na jednym z takich spotkań, cyklicznych, organizowanych przez niego, gdzie miała być tworzona strategia na komisję ds. Funduszu Sprawiedliwości, zadzwonił do niego Zbigniew Ziobro. Odebrał ten telefon i słyszałem głos ministra Ziobry, może trzy sekundy – mówił były dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Następnie Romanowski miał przejść do innego pomieszczenia.

– W mojej rodzinie były przypadki raka, ale nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek miał tak silny głos, taki niezmieniony chorobą, jak w czasie tego krótkiego fragmentu rozmowy, który mogłem słyszeć – powiedział Mraz. Telefon miał dotyczyć jednej z organizacji, która otrzymała środki z Funduszu Sprawiedliwości i były na nią ataki medialne. Ziobro miał oczekiwać przygotowania oświadczenia lub sprostowania dla prasy.

