Doradca Dudy o słowach Sikorskiego. „Polska wystawiła piłkę reżimowi Łukaszenki”

– Żądamy, aby władze białoruskie ustaliły tożsamość tego mordercy i wydały go polskim władzom w ramach toczonego już przez nasze ministerstwo sprawiedliwości śledztwa – mówił Radosław Sikorski w piątek 7 czerwca ws. śmierci Mateusza Sitka ugodzonego nożem na granicy polsko-białoruskiej.

– To nie jest indywidualna decyzja bandytów, którzy napadli na naszego żołnierza, ale efekt szkolenia przez stronę białoruską. To nie jest przypadek, to jest rezultat i obiecuję państwu, że władze białoruskie poniosą za to konsekwencje – dodał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Radosław Sikorski o śmiertelnym ugodzeniu polskiego żołnierza na granicy

Sikorski podkreślał też, m.in., że „to jest kompletnie nie do zaakceptowania, żeby sąsiedni kraj w ten sposób się zachowywał na granicy”. Wypowiedzi ministra na ten oraz inne tematy zebrał profil resortu w mediach społecznościowych. W niedzielę do słów Sikorskiego odniósł się Stanisław Żaryn.

Doradca Andrzeja Dudy ruchy polskiej dyplomacji ocenił jako „dowód braku zrozumienia sytuacji oraz de facto działanie na rzecz Białorusi”. „Polska uznaje w ten sposób, że państwo-agresor nie odpowiada za działania przeciwko RP” – dodał Żaryn.

Stanisław Żaryn uderzył w szefa MSZ

„Polska wystawiła piłkę reżimowi Łukaszenki, który skorzystał z niej i zaatakował Polskę. Po takiej inicjatywie RP stanowisko Mińska stanowi próbę zrównania działań Polski i Białorusi oraz zawiera oskarżenia RP o rzekome naruszenia Polski na granicy” – kontynuował były zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Według Żaryna „Polska sugeruje, że Mińsk jest dla nas wiarygodnym krajem”. „Jak Łukaszenka powie nam, kto zaatakował polskiego żołnierza, to uwierzymy? Już nasza prośba o informacje buduje wiarygodność białoruskiego despoty” – dodał.

Doradca Andrzeja Dudy: Popełniamy kolejne błędy na rzecz agresorów

„Polska musi reagować na ataki, musi umieć budować twardą odpowiedź. Ale to, co dzieje się w ramach pracy MSZ, pokazuje, że rząd nie rozumie jak to robić. Zamiast szukać wiarygodności, w sytuacji kryzysu popełniamy kolejne błędy na rzecz agresorów. Czas zmienić doradców w MSZ…” – podsumował doradca prezydenta.

