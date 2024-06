Brudziński nie przebierał w słowach po zarzutach Nitrasa. „Łżesz jak bura...”

Nie cichnie sprawa zatrzymania trzech rektorów w związku z zarzutami przekupstwa oraz płatnej protekcji. W ręce służb trafili: Waldemar U., rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, Andrzej K., były rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Marek W., rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie.

Nitras kontra Brudziński

Doniesienia w sprawie akcji CBA skomentował Sławomir Nitras. „Zatrzymany przez CBA rektor wyższej szkoły w Szczecinie to przez osiem lat najważniejszy »komentator polityczny« pisowskiego Radia Szczecin. Promowany przez Duklanowskiego i Brudzińskiego. Warto to wiedzieć” – napisał minister sportu w mediach społecznościowych.

Wywołany do tablicy poczuł się Joachim Brudziński. „Warto wiedzieć, że łżesz jak bura s**a” – skomentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości zwracając się do ministra. Polityk zapewnił, że „w życiu intencjonalnie nie rozmawiał z człowiekiem, o którym jest mowa”. „Mogłem go spotkać jako rektora tak samo, jak spotykali go posłowie i radni PO przy różnego rodzaju uroczystościach” — dodał eurodeputowany.

W dalszej części wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych Joachim Brudziński stwierdził, że „mówienie i pisanie przez Sławomira Nitrasa, że był jego promotorem to ma tyle samo wspólnego z prawdą, co stwierdzenie, że jego przyjaciel Sławomir Nowak to niewinna i czysta lelilja (lilia — red.)”.

Nitras odpowiada na zarzuty

Na te słowa zareagował Sławomir Nitras. „Grupę Azoty Joachim Brudziński wydoił i zostawił na granicy bankructwa. A »rektor«, którego promował, siedzi w areszcie. Pana Graba też nie znasz?” – dopytywał.

Słowa ministra sportu odnoszą się do informacji o współpracy między państwową spółką a Akademią Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Z kolei Mariusz Grab to jeden ze znajomych polityka PiS, który od kwietnia 2021 roku do lutego 2024 roku sprawował funkcje w zarządzie grupy.

Czytaj też:

Przemysław Czarnek dostał niemiły prezent. I to w urodzinyCzytaj też:

Jacek Kurski nie dostał się do PE. Nadal szuka pracy w Brukseli?